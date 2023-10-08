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蘋果11月3日財報 三點聚焦

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

蘋果將於美國時間11月2日（台灣時間11月3日上午）公布財報，市場預期包含iPhone 15銷售狀況、印度產能規劃、蘋果在生成式AI技術布局進度，都將成為法人圈關注焦點，也牽動台灣蘋概股後市表現。

蘋果近期宣布將於美國時間11月2日下午公布2023會計年度第4季（截至今年9月底）季度財報，屆時執行長庫克將在線上回應法人提問。

除了蘋果財報成績，市場也關注蘋果硬體業務狀況，尤其今年9月上市的iPhone 15系列銷售表現及蘋果對手機後續市況看法，將成整場線上會議最大焦點。

由於iPhone 15 Pro Max等待到貨時間仍久，目前市場解讀該機銷售優於預期，導致蘋果初期備貨不足，但市場也有另一種分析認為，可能是供應端產能不足，至於具體答案仍有待蘋果解答。

另，蘋果印度產能預期也是會議重點之一，為避開地緣政治風險，在蘋果要求下，今年iPhone主要代工廠鴻海及和碩皆加大印度廠生產進度，兩大廠今年皆已在印度生產蘋果最新款的iPhone 15系列。

此外，蘋果布局生成式AI技術進展也備受矚目，庫克先前指出，蘋果在幾乎所有產品項目內建AI和機器學習功能，產品不可能沒有AI或機器學習功能，蘋果已多年研發廣泛的AI技術。

蘋果 iPhone AI

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