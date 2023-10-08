新iPad大軍來了 蘋鏈進補

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經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
市場傳出，蘋果未來數月將推出多款全新iPad，包括iPad mini 7和兩款全新iPad Air 6。 路透
市場傳出，蘋果未來數月將推出多款全新iPad，包括iPad mini 7和兩款全新iPad Air 6。 路透

市場傳出，未來數月將會有多款全新iPad準備推出，包括iPad mini 7和兩款全新iPad Air 6，主要以處理器換代升級為主，隨新品可能於今年底或明年初上市，相關供應鏈鴻海、仁寶、台積電可望受惠。

蘋果今年秋季發表會推出iPhone 15及新款Apple Watch系列，唯獨不見iPad新品身影，但據外媒《9to5Mac》消息，蘋果未來幾個月將推出多款新iPad，包含iPad mini 7和iPad Air 6。

報導指出，iPad mini 7外型將維持目前設計，但將配備效能更強的晶片，目前蘋果iPad mini最新產品為iPad mini 6；市場先前多次有消息指出，蘋果正在開發一款新iPad mini，預計今年底或明年初上市。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

至於iPad Air 6，預期也是升級處理器、提升新機效能為主，蘋果內部目前有兩款型號機種正在研發，差別可能在尺寸大小，兩款機型皆配有Wi-Fi和5G版本。

目前市場對蘋果新款iPad推出時間尚未有定論，根據研調機構先前報告，今年第2季蘋果平板出貨季減幅度高於非蘋平板，使蘋果平板占全球品牌電腦出貨量比重連續第二季下降。但因蘋果預期第3季開始回補庫存，第4季有小尺寸新品上巿，將帶動下半年占比逐季回升。

法人看好，若iPad mini 7和iPad Air 6今年底或明年初上市，相關供應鏈蘋果晶片代工廠台積電、高階iPad Pro主力供應商鴻海及平價版iPad主力供應商仁寶有望受惠。

iPhone 15系列新機熱銷，帶動鴻海今年9月合併營收6,607億元，較8月勁揚逾六成，為同期次高；展望後市，由於iPhone 15高階系列熱賣，市場看好相關機種主力代工廠鴻海將直接受惠，推升本季營收持續站穩高檔水準。

在仁寶方面，公司對今年第3、4季比較保守審慎看待，預估PC出貨有機會成長個位數百分比；非PC產品方面，包括手機、車電、伺服器等三個產品線，今年仍然會成長雙位數百分比。

iPad 蘋果 iPad mini

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