路透：RISC-V恐將成為美中科技戰升級的新戰線

外電路透報導，RISC-V可能成為美中科技戰升級的新戰線。拜登政府正面臨議員壓力，部分國會議員以國家安全為由，敦促拜登政府在RISC-V採取行動。業界人士解析，倘若美中科技戰戰火延燒至RISC-V，恐將掣肘包括手機晶片、人工智慧（AI）領域等快速發展的機會。

開源技術RISC-V長年與英國半導體和軟體設計公司安謀（ARM）競爭激烈。由於RISC-V最大的優勢在於免費，且獲得越來越多的第三方技術支援，使得該技術在手機晶片、AI等領域頗有後發先至的趨勢，逐漸形成龐大勢力。

而如今RISC-V躍上檯面，成為美中科技戰升級的新戰場與新籌碼，主要就是由於美國對北京利用美國企間開放合作的文化推動自家半導體產業感到憂心，認為此舉將侵蝕美國晶片領域的領先優勢，且有助中國軍事現代化。

路透指出，根據聯邦眾議院中國問題特別委員會主席Mike Gallagher所提供的聲明指出，商務部必須「規定任何美國人或美國企業在跟中華人民共和國實體就RISC-V技術接洽前，需取得出口許可證」。

此外，眾議院外交事務委員會主席Michael McCaul指出，中國正在濫用RISC-V技術以規避美國在晶片設計所需的智財權方面的主導地位。他希望相關部門採取行動，如果沒有的話，他將推動立法。

由此可見，對RISC-V訂定規範的要求，已是美中晶片技術戰的最新發展。路透指出，此舉可能將使美中企業在開放技術標準上的合作更趨複雜化，也將可能會改變全球技術產業的跨國合作方式。

事實上，目前全球各大科技廠家，多已紛紛導入RISC-V技術。如高通與某大歐洲汽車集團投入RISC-V晶片；Alphabet旗下谷歌公司宣布Android將支援RISC-V架構；陸廠華為更將RISC-V研發自家晶片的重要後盾。

台廠中，則以晶心科（6533）為RISC-V純度最高的公司。另外，台灣意識到RISC-V的重要性，早於2019即成立「台灣RISC-V聯盟」，成員包括聯發科（2454）、晶心科、力晶、力旺、力積電、神盾等多家上市櫃企業。該聯盟將於12日（周四）主辦「2023 RISC-V Taipei Day」，今年論壇以「顛覆新運算技術 RISC-V啟動AI計算革命」為主題。

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