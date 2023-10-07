RISC-V成美中科技戰新戰線 台RISC-V聯盟論壇動見觀瞻
台灣RISC-V聯盟（RISC-V Taiwan Alliance）將在10月12日主辦2023 RISC-V Taipei Day，今年論壇以「顛覆新運算技術 RISC-V啟動AI計算革命」為主題，台灣RISC-V聯盟會長、晶心科技董事長林志明將發表演講，由於路透報導指出，RISC-V可能成為美中科技戰的技術新戰線，台灣下周這場論壇如何看台美中技術進程與未來角力，動見觀瞻。
開源技術RISC-V長年與英國半導體和軟體設計公司安謀（ARM）競爭激烈，但如今開始躍上檯面，成為美中科技戰新籌碼。
路透報導指出，拜登政府正面臨議員壓力，部分國會議員以國家安全為由，敦促拜登政府在RISC-V上採取行動，其中包括聯邦眾議院兩名共和黨籍委員會主席、共和黨聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）及民主黨聯邦參議員華納（Mark Warner）。
路透指出，美議員對北京利用美企間開放合作的文化推動自家半導體產業的情況表達憂心，認為此舉侵蝕美國晶片領域領先優勢，且有助中國軍事現代化。聯邦眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）提供給路透的聲明中指出，商務部必須「規定任何美國人或美國企業在跟中華人民共和國實體就RISC-V技術接洽前，必需取得出口許可證」。
對RISC-V訂定規範的要求是美中晶片技術大戰的最新發展。路透指出，如果拜登政府按照立法尋求的方式監管美國公司參與RISC-V總部位於瑞士的基金會，此舉可能使美國和中國公司在開放技術標準上的合作複雜化，
台灣RISC-V Taipei Day論壇除邀請力積電、晶心科、新思、聯電等多家重要廠商，還將邀請美國晶片龍頭高通RISC-V國際組織董事會主席Lu Dai、RISC-V國際組織執行長Calista Redmond致詞。
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