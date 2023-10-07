RISC-V成美中科技戰新戰線 台RISC-V聯盟論壇動見觀瞻

閎康檢測實驗室有如IC的醫院，客戶多為人才匯聚的晶圓代工、IC設計廠，但閎康工程師卻有8成來自科技大學。董事長謝詠芬說，閎康自有一套培訓教學方法，關鍵在於把基本科學訓練變成工程訓練，她希望政府能加強在職教育或應用科學教育。

2023-10-07 09:39