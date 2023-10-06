AI爆紅台股獲利大躍進！定期定額選高股息基金 長線享甜頭
中秋連假過後，台股正式邁入第四季，展望10月重頭戲，大立光、台積電雙王法說會將接力登場，市場開始關注，下游電子產業景氣指引，尤其今年AI表現爆紅，國際大廠陸續推出新品大搶市占，像是輝達（Nvidia）推出A100、H100晶片，一同拉抬合作夥伴台積電台股股價隨之大漲。國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，隨AI訂單逐步顯現，可望挹注台股企業獲利成長，景氣基本面亦持續復甦，預期長線股市將延續多頭格局，可提前逢低布局台股第4季旺季行情及選舉行情。
梁恩溢也表示，在AI狂潮席捲全球前就提早進場卡位，國泰台灣高股息基金主要訴求長期低波動和具成長性的優質高股息，且搭配基本面佳的大型龍頭股為主，截自8月底的前五大持股包括：奇鋐科技、緯創資通、台積電、廣達電腦、技嘉科技，其中半導體類股佔22.1 %為最大宗，有望捕捉AI下一波成長契機；同時，本基金配息B級別除了每月配息，年底淨值若達分配標準還享加碼配紅利等機制，在市況不好時能發揮抗跌力道，市場反彈時也有一定的跟漲能力。本基金-B類型(配息) 今年以來報酬率逾47%，三年以來報酬率更高達131%，表現穩居前段班。
台股景氣循環明顯，如過去30年所經歷的12次微笑曲線中，若定期定額持續投資台股，每段微笑期間皆為正報酬，建議投資人可透過定期定額申購台股基金，參與市場成長。舉例來說，若每月定期定額投入5,000元於國泰高股息基金-A類型(不配息)，三年後的投資報酬率可達42.77%(2020/09-2023/09)，換言之，投資本金會從18萬元成長到近26萬元。目前基金定期定額最低扣款金額為新台幣3,000元，只要設定一次，便可長久跟上台股成長動能，相當適合想小額投資的小資族、沒時間盯盤的上班族，或是想輕鬆理財的退休族，詳情可參考國泰投信官網https://cathaysite.tw/AwnZalo。
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