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AI族再衝一波！黃仁勳又將訪台 傳為鴻海科技日站台
輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳上次於今年台北國際電腦展期間來台，掀起一陣旋風。業界傳出，他將於10月中旬再度訪台，且將現身鴻海科技日活動。
輝達將於10月15至16日於以色列特拉維夫舉行NVIDIA AI 高峰會，預計黃仁勳也將於會中發表演講，分享生成式AI、雲端服務、工業數位化等領域的突破。
據了解，於上述高峰會後，黃仁勳將安排訪台行程，在公開活動方面傳將出席鴻海科技日活動。鴻海與輝達都不評論相關傳言。
黃仁勳上回於今年5月下旬來台時，不但以招牌的黑皮衣裝扮去逛夜市，還出席台大畢業典禮致詞。當時黃仁勳並擔綱Computex 2023台北國際電腦展的開幕主題演講。另外，他也公開為聯發科（2454）、廣達（2382）旗下雲達，以及美超微（Supermicro）等業者的場子站台。
輝達預期本季營收將達160億美元增減2％，將是另一個單季新紀錄，季增約超過18％，非GAAP毛利率也預期將持續攀高到72.5％左右。
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