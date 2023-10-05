尼得科超眾遭檢調搜查 回應財務業務無重大影響

散熱模組大廠尼得科超眾（6230）今（5）日晚間公告，檢調單位今日至本公司進行搜索調查，將全力配合檢調單位調查，此搜索調查則對本公司財務業務無重大影響。

尼得科超眾前身為超眾，為台灣主要散熱模組業者之一。2018年時，尼得科（Nidec，舊名日本電產）宣布斥資44.76億元，收購尼得科超眾前身超眾，當時持股比重約48%，隔年尼得科提高持股比重到53.48%，2020年持股超過67%，並在2021年更名為尼得科超眾，2023年6月時，尼得科持股超眾的比重則已超過86%，目前為少數在台灣掛牌上市的日本公司。

尼得科超眾的散熱產品主要用於筆電，由於該公司的熱導管均為自製，並量產薄型筆電專用的的熱導管，為全球少數可量產的廠商之一，擁有高超的技術能力，加上良率相當高，因此成為許多筆電品牌廠心中的散熱首選。

然而，近年來全球筆電產業緩步衰退，反而是智慧手機興起，而尼得科超眾轉身速度不夠快，因此鮮少在手機布局。所幸，在日本母公司尼得科奧援下，尼得科超眾搶進車用市場，並且也開始在AI伺服器領域耕耘，因此業績大多維持穩健的表現。

回顧尼得科超眾近五年來業績表現，大多每年都能賺到半個股本以上；其中，2019年每股純益高達8.12元，隔年每股純益再衝上9.06元，而去年也有每股純益7.1元的水準，顯示出該公司在散熱產業仍具有相當不錯的競爭力。

展望未來，尼得科超眾認為，雖然今年消費性市場需求下滑，但其他領域的效能提升、功耗也提升，因此將持續帶動散熱需求擴大，未來尼得科超眾會持續與集團進行資源整合，提高市場競爭力。

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