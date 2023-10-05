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友達二款Micro LED透明顯示器 獲2023 SDIA前瞻顯示大賞金銀雙獎肯定

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達領先研發Micro LED透明顯示器，具備高穿透、低繞射、高亮度、可拼接之特性，可應用於智慧移動、智慧零售、商業展示等多元場域。友達／提供
友達領先研發Micro LED透明顯示器，具備高穿透、低繞射、高亮度、可拼接之特性，可應用於智慧移動、智慧零售、商業展示等多元場域。友達／提供

友達（2409）光電今（5）日宣布，以「13.5吋透明超高像素密度（163ppi） Micro LED 顯示器」及「60吋高透明度Micro LED顯示器」，榮獲由經濟部工業局、智慧顯示產業跨域合作聯盟主辦之「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞」最高榮譽金質獎與銀質獎肯定，再度彰顯了友達對於創新與技術發展的投入與成果，友達將持續致力於讓顯示技術與場域經濟融合，提供更多元的智慧顯示應用解決方案與服務。

友達長期深耕次世代顯示技術，長期投入研發Micro LED（微發光二極體）顯示技術，成功開發透明、隱藏式、可折疊等新興技術，引領顯示技術邁向嶄新紀元。Micro LED顯示技術具有高亮度、高對比、低能耗及高耐候性等優勢，其超高透明度與可撓、可彎曲特性，使Micro LED 可以更加靈活地適用於各種框架及多元場域的顯示應用，無論是車載顯示、擴增實境（AR）、混合實境（MR）或是智慧零售場域及公共展示場合，皆能表現出其優異的適應性和廣泛的應用性。

全球最高解析度Micro LED透明顯示器 展現智慧車載無限可能

不同於傳統的LCD及OLED顯示器技術，友達再度展現其技術創新與實力，成功突破設計與製程挑戰，推出全球最高解析度163 ppi的13.5吋透明Micro LED顯示面板，並獲得本次2023 SDIA前瞻顯示大賞金質獎殊榮。此面板穿透率高達55%，並擁有5,000 nits高亮度表現及窄邊框設計，為使用者帶來全新的穿透式透明顯示體驗、呈現高畫質的細膩影像，以及高科技感虛實整合的應用氛圍。友達積極布局智慧移動場域，致力於將透明顯示技術應用於智慧車艙之中，包括數位儀表板、抬頭顯示器及後座娛樂系統等車用空間，打造更加人性化的空間，進一步拓展透明顯示應用的可能性，為人們的生活帶來更多便捷與高品質的視覺體驗。

無限拼接打造大尺寸Micro LED透明顯示器 靈活融入多元場域應用

同時，友達也運用彈性無縫拼接技術，打造大尺寸透明顯示器。本次獲得銀質獎的60吋高透明度Micro LED面板，擁有600nits的全畫面亮度、大於60%的穿透率以及超過NTSC 110%的優異廣色域表現，無縫拼接技術可滿足更多樣化的尺寸需求，並可依需求靈活應用於如家庭玄關的智慧窗屏、零售場域的智慧展示櫥窗，或導入觀光巴士與船舶窗屏進行智能導覽等多種場域，呈現最適合的顯示效果，擁有客製化、適應多元型態之顯示應用優勢，提供使用者更直覺與新穎的智慧生活互動體驗。

友達加速雙軸轉型步伐，不僅持續精進顯示技術附加價值（Go Premium），同時深化垂直場域應用（Go Vertical），並積極串聯跨域跨業的合作整合，將Micro LED顯示技術應用於更多領域，拓展智慧移動、零售、育樂、醫療等創新應用，創造嶄新的使用者體驗，提供客戶更全面的解決方案與服務，為人們的智慧未來點亮更廣闊的科技視野。

友達Micro LED透明顯示器榮獲2023 SDIA Award金銀質雙獎，由友達光電技術開發總部副總經理吳仰恩（右）代表領獎。友達／提供
友達Micro LED透明顯示器榮獲2023 SDIA Award金銀質雙獎，由友達光電技術開發總部副總經理吳仰恩（右）代表領獎。友達／提供

LED 友達 顯示器

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