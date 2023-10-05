台灣大、遠傳擴充行動訊號車 民眾分享國慶焰火零時差
雙十連假將至，今年國慶焰火睽違9年重返台中，10月10日晚間8時在台中中央公園盛大登場，全國首創以無人機搭載焰火表演，結合台中品牌「台中爵士音樂節」，提供視覺、聽覺兼具饗宴。
台灣大哥大（3045）表示，力挺國家級藝文盛事，除贊助國慶焰火活動，更於主會場布署4G、5G共計12台行動訊號車及臨時站，同時優化鄰近熱點近千座既有基站容量配置，擴充超過平常10倍網路傳輸容量，出動200名工程師輪班待命，確保通訊品質穩定，民眾打卡、直播分享國慶焰火零時差。
遠傳（4904）指出，今年國慶焰火預計施放36分鐘、打造最美夜空。遠傳運用AI技術評估行動數據與語音需求，在台中市既有的優質網路基礎上，出動豪華陣容全力守護用戶網速，增設4G、5G共計14台臨時站及行動通訊車；擴充超過200站以上既有基站容量；活動當天將有超過60位工程人員全程現場待命；後端更有數百名網管與傳輸工程師輪流值勤，進行網路流量觀察、參數動態調整，障礙狀況排除等作業，力求提供最佳通訊與網路體驗，讓民眾都能零時差的分享絕美焰花。
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