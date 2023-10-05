中華電信攜手新創 林口打造5G AIoT物聯網實證場域

打造國際級創業聚落，中華電信（2412）升級林口新創園區5G專網環境，輔導多家新創團隊，透過良好的5G專網實驗場域，發揮高度敏捷之5G應用開發優勢，精準掌握市場技術發展趨勢。

中華電信表示，響應政府專頻專網政策，在林口新創園區，運用3.5GHz及28GHz頻段佈建5G商頻訊號，並引進國產5G微型基地台，於園區內新增架設室內5G n79微型基地台，搭配實驗場域需求，提供新創應用驗證與技術輔導的資源，協助5G新創團隊於實驗場域進行技術改善，並於各種企業場域應用發揮5G產業示範作用，以及發展對應的商業模式。

中華電信協助新創團隊將應用導入5G實證場域，加速新創應用孵化。中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，以優質5G專網開發環境，讓新創團隊驗證服務穩定性，帶動應用服務落地商轉，提升5G垂直整合解決方案國際能見度及競爭力。

本次結盟多家新創團隊5G解決方案，包括大型展演中心導入服務型機器人接待往來展演中心的遊客；大型傳統產業為實證場域的一環，於商品展示間透過5G專網整合虛擬試衣鏡解決方案，提升客戶對商品的滿意度；在智慧醫療應用領域上，協助大型醫療院所於院內建置合適的5G專網架構，安排於醫療院所的診間及會議室，透過VR眼鏡輔助醫生術前講解病因，讓病人充分瞭解病情，以高規格多重資安防護，保障就診病患隱私權且強化診療資訊機敏性。

中華電信先前也與國內各大協會與學校攜手合作建置5G實證場域，包含數位創新基地(digiBlock)、台南沙崙新創園區、林口新創園區、高雄亞灣新創園等，在全台各指標產業園區與聚落佈建完善5G專網環境，實證5G垂直產業應用，促進國內5G AIoT與新創產業發展，開拓5G AIoT應用商機。

商品推薦