元太今獲頒「2023 SDIA Award-前瞻顯示大賞」雙料金獎

全球電子紙領導廠商E Ink元太科技（8069）今（5）日宣布，以E Ink SpectraTM 6彩色電子紙技術與E Ink KaleidoTM3彩色印刷電子紙技術獲得由智慧顯示產業跨域合作聯盟（Smart Display Industrial Alliance, SDIA）頒發的「2023 SDIA Award—前瞻顯示大賞」兩項金質獎。

「深耕電子紙技術20年，元太一直期許自己是一家以技術為核心，推動電子紙技術持續進步而能改變世界的公司，今天獲得這個以前瞻技術為評比標準的獎項，特別感謝評審團看見元太精進電子紙技術的努力成果，」元太科技董事長李政昊說：「也謝謝SDIA帶領台灣的顯示產業走進多元的應用場域，得以讓電子紙技術更接近大眾的生活。」

由SDIA主辦的年度「SDIA Award-前瞻顯示大賞」為表揚國內廠商對於拓展前瞻顯示技術的投入付出，並有效提昇國內智慧顯示產業形象，一同見證臺灣顯示產業於國際市場豐沛的競爭實力。今年元太科技以兩項彩色電子紙的新技術囊括雙料金質獎，成為本屆前瞻顯示大賞的最大贏家。

這次獲獎技術之一的E Ink Spectra 6是今年初發布的全彩電子紙技術，它提供反射式顯示器前所未有的色彩飽和度和鮮豔度，並且能夠媲美當今市場上最先進的紙質彩色列印機相同色彩效果。

E Ink Spectra 6 採用E Ink Spectra 技術平台為基礎，目標在為所有紙質海報看板提供彷彿如印刷品質的替代品，包括 POP 展示、看板，和海報，以及其他店內廣告。E Ink Spectra 6 技術強化了顏色光譜（Color Spectrum） 及先進的彩色成像演算法（color imaging algorithm），可提供全彩顯示以增進商品廣告和行銷效果。

E Ink Spectra 6 彩色電子紙的解析度已優化至200 PPI，對比度為30:1，可在攝氏0至50度的溫區運作。在畫面顯示部份，還可以採用E Ink Sparkle™ 設計局部圖像閃爍效果，透過局部動態影像特效，突顯廣告訊息傳遞，幫助廣告商達到更吸睛的產品宣傳效益。E Ink Spectra 6提供多種顯示尺寸供選擇，讓客戶根據不同的應用場景挑選擇合適的尺寸大小，預計於2024年量產上市。

另一項獲獎的技術E Ink Kaleido 3則是以彩色印刷式電子紙技術（Print Color ePaper technology）為基礎，運用RGB色彩顯示原理，讓黑白的電子紙薄膜呈現溫潤的彩色顯示表現，具有4,096色，能顯示鮮明彩色圖像資訊與清晰的文字顯示效果，提供舒適不刺眼的彩色數位內容觀看體驗，顯示效果接近於彩色印刷的紙質看板。E Ink Kaleido 3 Outdoor操作溫度範圍介於 -15°C至65°C之間，在天寒地凍或氣候炎熱地區，無需加裝昂貴的高耗能加熱或冷卻設備，也能正常運作，減少額外電力消耗。E Ink Kaleido 3在既有黑白電子紙的架構上升級，生產上合作夥伴無須大幅度更改生產流程，因而催生電子書彩色化更加普及。

面對歐洲許多國家因能源危機新設置限制數位看板營運時間的法規，E Ink電子紙的超低耗電特性，可搭配太陽能板使用再生能源運作，無須從電網獲取電力，將可突破限電法規限制，取代高耗能的數位看板。E Ink Kaleido 3 Outdoor彩色電子紙用於戶外訊息看板可以快速動態更新資訊，相較於傳統紙質海報輸出看板，使用功能及環保特性亦大幅提升。全球第一個E Ink Kaleido 3 Outdoor 電子紙顯示數位看板已應用於澳洲雪梨的智慧停車告示牌。

隨著ESG永續發展趨勢，數位轉型更注重低碳與節能等特性，電子紙具備陽光下可視、低耗電，以及可結合太陽能供電系統驅動的特性，適合做為環境友善的戶外電子紙看板。E Ink元太科技比較了使用32吋紙張廣告、液晶螢幕和電子紙螢幕戶外數位看板對二氧化碳排放的影響，若10萬座電子紙廣告看板每日運作20小時、每小時更新4次廣告並使用5年估算，使用電子紙廣告看板預計可較液晶廣告看板降低50萬噸的CO2排放量。若相較於傳統紙質一次性印刷促銷海報，更可降低約400萬噸的CO2排放量。 元太科技獲頒「2023_SDIA_Award-前瞻顯示大賞」雙料金獎肯定。圖右為元太科技技術長Ian French。元太／提供

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