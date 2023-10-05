需求放緩？集邦曝10月面板報價全面持平 中小尺寸電面板待觀察
集邦科技（TrendForce）今（5）日發布10月上旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，第4季面板報價包括電視用面板、監視器及筆記型電腦用面板，均全面持平，主要受到市場需求減弱影響；另外中小尺寸電面板價格是否因此跌價，有待觀察。
范博毓表示，時序進入第4季，電視面板需求開始持續減弱，品牌客戶也據此要求面板跌價。就目前觀察，面板廠依然採取嚴控稼動率的方式，試圖讓價格持穩，盡可能減少跌價出現的可能性。因此，10月上旬的電視面板價格依然呈現全面持平的趨勢。然而近期已觀察到部分代理商針對小尺寸電視面板開始有拋貨的壓力出現，是否會讓面板廠在小尺寸電視面板價格出現鬆動的可能，仍尚待觀察。
在監視品面板方面，MNT品牌客戶在第2季及第3季明顯增加備貨，導至第4季MNT面板需求有開始減弱的跡象。面板價格也不若第3季時，仍能維持小幅上漲的態勢。面板廠在MNT面板產品上大都仍是處於虧損狀態，預估10月MNT面板價格將轉為持平。
范博毓指出，NB品牌客戶也都在第2季至第3季增強備貨動能，本季因終端實際需求仍不理想，品牌客戶在第4季下修板需求的力道有放大趨勢，面板廠也難以堅持過去幾個月推升面板價格上漲的想法。估計為了維繫客戶關係，確保客戶需求與訂單的穩定，預估10月的NB面板價格，也將轉為持平走勢。
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