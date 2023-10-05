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台光電營收9月43.37億元創新高 月成長11.5%

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

銅箔基板（CCL）廠商台光電（2383）今（5）日公布9月營收約43.37億元，月成長11.5%，年成長29.3%，創單月歷史新高。

台光電累計今年前九月營收約284.14億元，年減少4.6%，主要受上半年市況不振與庫存調整拖累。

台光電 營收

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