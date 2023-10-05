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智易9月營收優於預期 市場預估第4季 EPS 3.2元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

智易（3596）9月營收月增6.5%、年增7.3%，法人機構認為，表現優於預期，此外，受惠於南亞、東南客戶拉貨增加，以及季底客戶集中拉貨效應，帶動營收穩步月增，後續因季底集中拉貨期已過，預期營收最好的表現為持平。

展望第4季，新產品陸續量產出貨，以及受惠於印度、東南亞等新興國家寬頻網路基礎建設升級趨勢未歇，尤其以GPON需求成長快速，與PON搭配的新款WiFi Extender出貨亦隨之成長，受到新興市場需求帶動，預估第4季營收季增2.89%。

隨營運規模提升，預期第4季毛利率相對持平於上季，預估稅後淨利7億元，季增6.7%，每股稅後純益（EPS）3.2元。

展望2024年，雖然歐洲地區客戶持續調整庫存，但全球頻寬升級需求並未停歇，家用網路CPE需求持續增加，歐、美與亞洲5G FWA CPE，以及印度、東南亞PON、WiFi Extender需求增加，預期持續帶動營收年增，預估全年營收年增11.4%。因晶片漲價將轉嫁給客戶，以及營收規模穩健成長，預期毛利率將維持在穩定的高檔，稅後淨利28.7億元，年成長17.9%，EPS約13元。

營收 東南亞

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