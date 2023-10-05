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IndiEV 電動車夥伴聲請破產 鴻海：不影響

聯合報／ 編譯劉忠勇、記者蕭君暉／綜合報導

彭博報導，鴻海在美國電動車客戶IndiEV聲請破產保護。鴻海表示，IndiEV聲請破產保護，不影響公司在美國俄亥俄州工廠的製造與營運，也不會影響鴻海持續尋求其他客戶的決心。

鴻海去年十月宣布簽署合作備忘錄，將在俄亥俄州的Lordstown工廠打造INDI One原型車。

鴻海表示，在俄州廠的設備與人員仍是鴻海資產，其他新創車廠或傳統車廠，若想將電動車推到市場，鴻海俄州廠仍可回應市場需求。

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