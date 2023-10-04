台哥大：打造超5G策略 下十年不再是「笨水管」

台灣第二大電信服務業者台灣大哥大（3045）直營業務處長蘇泰祥今（4）日參加台灣連鎖暨加盟協會「2023流通經營者高峰論壇」，以「台灣大哥大超5G加速轉型創新策略」分享經驗。他說，台哥大不斷研發新服務、新產品，打造「超5G策略」，本業藉由三大策略專案帶動營收成長，希望在未來數位轉型過程，下一個十年不再只是「笨水管」。

台灣三大電信業2010到2020年的過去十年，被稱為「笨水管」，營收獲利都在原地踏步，因以前電話拿來講聽電話，電信業者有如中間水管，提供通話服務；後來走向3G、4G，民眾開始「看電話和玩電話」，消費者打電話愈來愈少，數據傳輸需求愈來愈高，客戶行為開始改變。

可是4G起飛年代，多數傳統電信業並未主動積極參與崛起的旅程，反而讓網路新創大量侵蝕傳統電信獲利和商業模式，因此被稱為笨水管。比如LINE取代了網內外電話與多媒體訊息，占用頻寬資源，卻對電信業少有貢獻。

「不改變就等死，電信業者停留在原地也是一樣，可能會走向夕陽工業」。蘇泰祥說，台灣大哥大2019年起開始進行一系列數位改革，聘請科技新創與投資專家林之晨擔任台哥大總經理，打造「超5G策略」，轉型建構5G生態系。

G指的一是Gift善用集團天賦，進行數位轉型，二是Gruop整合集團企業發揮綜效，三是Grit長線發展思維，發展超5G生態系；四是Green企業永續，五為GSEA（Greater South East Asia）大步邁進大東南亞，建構國際企業。

他也提到，台哥大電信本業三大成長動能，首先是去年第3季啟動的「手機王計畫」， 爭取獨家新機，搭配獨家OTT服務，手機銷量逆勢成長10%，推升5G用戶數和高資費用戶成長；第二是「好速成双」行動網路加上寬頻網路，推出後累計用戶穩定成長。

第三為「OP響樂生活」為去年推出的子品牌。有鑒於客戶對電信公司既有印象就是手機，因此整合台哥大旗下所有影音加上遊戲，打造一條龍式服務，去年推出後，長約期綁約節節高升。

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