資安人才缺口大！遠傳徵9人 吸引超過700封履歷

台灣資安市場產值也不斷擴大，估計2026年將達新台幣千億元規模以上，遠傳（4904）旗下數聯資安今年起啟動「星鏈人才培育計畫」，通過選拔入圍，將安排以美國國家網路安全人才框架（NICE Framework）為基準的密集培訓，經考評通過，立即升任正式員工，並進行適當職務安排，起薪高於業界水準，開放9位名額，吸引超過700封履歷投遞，打造資安即戰力。

企業資安需求提升，工研院產科國際所（IEK）估計，2026年台灣資安產業產值將達千億台幣以上，每年產值能達雙位數成長，顯示資安產業前景看好；不過根據「iThome 2023年資安大調查」，雖然目前有37.5%台灣企業都對資安人才有高度需求，但仍以即戰力為主，估計全台資安人才缺口高達８萬名，顯示資安人才需求相當急迫。

數聯資安總經理李明憲表示，數聯資安一直在資安人才培育上不遺餘力，此次提高規模並以系統性的架構，讓整體培訓從點、線、面更完整、深入的實行，培養紮實韌性的資安人才，數聯資安也宣布今年是資安人才培訓計畫啟動元年，接下來將持續以開放、適性的企業文化重點培育更多優秀資安人才。

商品推薦