快訊

國中生染髮被收9800元！媽氣炸「把我女兒當盤子」 沙龍澄清還原經過

美眾院議長麥卡錫被狼狽趕下台 暴露美國政治高度對立病灶

拱韓國瑜扮在野「桶箍」！韓粉發1015凱道集結令 歡迎侯柯郭到場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2023流通經營者高峰論壇 陳翔玢：AI 發展促商業模式改變

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
第22屆「2023流通經營者高峰論壇」登場，今年主題為「創新連鎖生態 迎向未來商業」，台灣連鎖暨加盟協會理事長陳翔玢表示，連鎖產業不斷創新進化以因應疫後的新世界，展現出韌性的精神。圖/記者嚴雅芳攝影
第22屆「2023流通經營者高峰論壇」登場，今年主題為「創新連鎖生態 迎向未來商業」，台灣連鎖暨加盟協會理事長陳翔玢表示，連鎖產業不斷創新進化以因應疫後的新世界，展現出韌性的精神。圖/記者嚴雅芳攝影

第22屆「2023流通經營者高峰論壇」今（4）日登場，針對連鎖產業創新趨勢及發展策略深入交流，今年主題為「創新連鎖生態 迎向未來商業」，台灣連鎖暨加盟協會理事長陳翔玢表示，連鎖產業不斷創新進化以因應疫後的新世界，展現出韌性的精神，以及精益求精的企圖心。

陳翔玢表示，即便多數連鎖企業正忙於衝刺第4季業績，「2023流通經營者高峰論壇」仍有超過500多位連鎖企業領袖及中高階主管出席。這項活動22年來持續推動連鎖產業領導階層知識學習，即使過去三年疫情也沒有停辦，展現連鎖業努力不懈的堅強韌性。

陳翔玢指出，疫情催動連鎖企業數位轉型，全通路發展將是企業強化競爭力的關鍵，另一方面，生成式AI的快速發展讓所有產業都必須面臨商業模式的改變。面對商業環境的持續變化，今年期盼透過高峰論壇各強重量級主講人提供新思維，除了開創視野，也能提升企業競爭力，邁向永續發展。

他也提到，產業持續面臨通膨、升息、持續短缺的人力需求等壓力，以及消費行為多變，加速數位升級，善用多元銷售通路，採取優勢的訂價策略，強化供應鏈韌性，提高資安防護，緩解消費者對數據隱私的疑慮，全面優化經營品質，彈性應變市場競爭，是多數業者努力的目標。

面對大環境劇烈變化，實體通路除鞏固傳統經營價值鏈，提升產品及服務，應用科技進行內外整合，更應將企業價值鏈延伸到生態產業鏈，整合更多參與方資源，跨業合作或雲端整合服務，創建開放互利的商業生態系統，為顧客開創更便捷的新型態服務模式。

台灣連鎖暨加盟協會是台灣第一個成立，也是影響力最大的連鎖組織，會員企業開展出3萬多家門市，年營業總額超過兩兆元，秉持「同行不是冤家，異業可以為師」的宗旨，推動連鎖業重視人才資本，建構產業交流平台。

2023高峰論壇超強重量級主講人陣容，包括：政治大學科管智財研究所講座教授吳思華主講「流通經營的人文創新」；台灣無印良品總經理吉田明裕分享「MUJI無印良品的創新服務」；資策會數位轉型研究院院長林玉凡提出「生成式AI觸動之服務業轉型當下與未來」；台灣駭客協理理事長、戴夫寇爾公司執行長翁浩正剖析「駭客無所不在 連鎖服務業強化資安競爭力」；美而快總經理王志仁解構「新商業模式 美而快的多元創新策略分享」；台灣大哥大商務長林東閔解析「台灣大哥大 超5G加速轉型創新策略」，因公務急事臨時委由蘇泰祥直營業務處處主管代理演講。

台灣大哥大 生態 疫情

延伸閱讀

遠東巨城創新力爆發 獲數位轉型鼎革首獎

永豐投顧數位轉型 榮獲《哈佛商業雜誌》鼎革獎殊榮

美國國務院證實6萬封電郵遭駭客竊取 稱不涉機密內容

中匈外長通話 西亞爾托：不支持歐任何不利公平競爭舉措

相關新聞

顛覆人類新生活 光禾感知用AI開創新紀元

你相信嗎？全台正火熱的AI虛擬主播居然是間成立不到十年的科技公司，僅花了七個月就完成的作品。

IDC報告：半導體「矽盾」保護力恐削弱

台灣半導體業在全球高市占優勢正面臨下滑壓力。研調機構IDC最新報告指出，地緣政治因素干擾下，半導體產業鏈產生新的區域發展...

反龍科三期自救會今赴竹科抗議 科管局：朝共榮邁進

「反龍潭科學園區第三期擴建案自救會」今（4）日冒雨前往竹科科管局進行抗議，並要求竹科管理局撤回龍潭科學園區擴建案。對此竹...

三星Galaxy FE系列新機齊發 搶攻市場商機

三星電子宣布推出最新三星Galaxy生態圈陣容FE系列：Galaxy S23 FE、Galaxy Tab S9 FE｜S...

2023流通經營者高峰論壇 陳翔玢：AI 發展促商業模式改變

第22屆「2023流通經營者高峰論壇」今（4）日登場，針對連鎖產業創新趨勢及發展策略深入交流，今年主題為「創新連鎖生態 ...

聯茂受邀海外法說 續看好資料中心伺服器平台升級需求

銅箔基板（CCL）廠商聯茂（6213）近日受邀海外法說會，聯茂在簡報提到，持續看好資料中心長期穩定升級需求，包含對應設備...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。