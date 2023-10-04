2023流通經營者高峰論壇 陳翔玢：AI 發展促商業模式改變

第22屆「2023流通經營者高峰論壇」今（4）日登場，針對連鎖產業創新趨勢及發展策略深入交流，今年主題為「創新連鎖生態 迎向未來商業」，台灣連鎖暨加盟協會理事長陳翔玢表示，連鎖產業不斷創新進化以因應疫後的新世界，展現出韌性的精神，以及精益求精的企圖心。

陳翔玢表示，即便多數連鎖企業正忙於衝刺第4季業績，「2023流通經營者高峰論壇」仍有超過500多位連鎖企業領袖及中高階主管出席。這項活動22年來持續推動連鎖產業領導階層知識學習，即使過去三年疫情也沒有停辦，展現連鎖業努力不懈的堅強韌性。

陳翔玢指出，疫情催動連鎖企業數位轉型，全通路發展將是企業強化競爭力的關鍵，另一方面，生成式AI的快速發展讓所有產業都必須面臨商業模式的改變。面對商業環境的持續變化，今年期盼透過高峰論壇各強重量級主講人提供新思維，除了開創視野，也能提升企業競爭力，邁向永續發展。

他也提到，產業持續面臨通膨、升息、持續短缺的人力需求等壓力，以及消費行為多變，加速數位升級，善用多元銷售通路，採取優勢的訂價策略，強化供應鏈韌性，提高資安防護，緩解消費者對數據隱私的疑慮，全面優化經營品質，彈性應變市場競爭，是多數業者努力的目標。

面對大環境劇烈變化，實體通路除鞏固傳統經營價值鏈，提升產品及服務，應用科技進行內外整合，更應將企業價值鏈延伸到生態產業鏈，整合更多參與方資源，跨業合作或雲端整合服務，創建開放互利的商業生態系統，為顧客開創更便捷的新型態服務模式。

台灣連鎖暨加盟協會是台灣第一個成立，也是影響力最大的連鎖組織，會員企業開展出3萬多家門市，年營業總額超過兩兆元，秉持「同行不是冤家，異業可以為師」的宗旨，推動連鎖業重視人才資本，建構產業交流平台。

2023高峰論壇超強重量級主講人陣容，包括：政治大學科管智財研究所講座教授吳思華主講「流通經營的人文創新」；台灣無印良品總經理吉田明裕分享「MUJI無印良品的創新服務」；資策會數位轉型研究院院長林玉凡提出「生成式AI觸動之服務業轉型當下與未來」；台灣駭客協理理事長、戴夫寇爾公司執行長翁浩正剖析「駭客無所不在 連鎖服務業強化資安競爭力」；美而快總經理王志仁解構「新商業模式 美而快的多元創新策略分享」；台灣大哥大商務長林東閔解析「台灣大哥大 超5G加速轉型創新策略」，因公務急事臨時委由蘇泰祥直營業務處處主管代理演講。

商品推薦