中砂9月營收低於法人預期 未來鑽石碟市占將提升

中砂（1560）9月營收月增2.4%、年減1.7%，低於市場預期，法人機構指出，雖今年營收、獲利可能不如2022年，但考量先進製程的推進對鑽石碟的需求量會再增加，中砂的鑽石碟在先進製程的市占率將不斷提高，對後市營運有利。

分析師表示，中砂在傳統磨料及鑽石砂輪事業方面，單一最大客戶占總比約10%，因傳產客戶表示需求將於下半年回溫，預估此部分全年營收在增減5%區間中。

鑽石碟事業方面，鑽石碟用在CMP製程，最大客戶為台積電，占總DBU約55%，預估全年營收為年減幅度在10~5%間；7nm／16nm鑽石碟出貨量有季減，主因為客戶稼動率有下降，但5nm／3nm有季增。先進製程對於平坦度的要求更高，對於鑽石碟的用量會增加，中砂在3nm的市占率約70%，2nm的市占率有望更高。鑽石碟價格持穩，沒有因為客戶稼動率低而降價。

晶圓事業方面，五大客戶為台積電、美光、德州儀器、英特爾、格羅方德，預估此部分今年營收年減幅度為10~0%間。

德州儀器在美國有新產能開出，有帶動高階的再生晶圓／測試晶圓出貨，美光或其他記憶體客戶，目前需求較弱；測試晶圓最近有降價，主因客戶稼動率下降，需求有減少；再生晶圓的產能約30萬片，到2024年年底不會再增加產能，但會增加晶圓的測試設備，提升產品規格，以增加高階的再生晶圓與測試晶圓的比重。

市場預估今年營收年減3%，稅後純益11.3億元，年減9.3%，每股稅後純益7.1元，明年有機會上看9.1元。

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