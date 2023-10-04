快訊

亞運拳擊／裁判認定「傷重無法出賽」 甘家葳無緣打金牌戰奪銀

誤入自設陷阱…每日郵報：共軍潛艦黃海遇難 55官兵恐全罹難

亞運軟網／男團連掃9局擊退印尼 搶下金牌戰門票

中砂9月營收低於法人預期 未來鑽石碟市占將提升

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中砂（1560）9月營收月增2.4%、年減1.7%，低於市場預期，法人機構指出，雖今年營收、獲利可能不如2022年，但考量先進製程的推進對鑽石碟的需求量會再增加，中砂的鑽石碟在先進製程的市占率將不斷提高，對後市營運有利。

分析師表示，中砂在傳統磨料及鑽石砂輪事業方面，單一最大客戶占總比約10%，因傳產客戶表示需求將於下半年回溫，預估此部分全年營收在增減5%區間中。

鑽石碟事業方面，鑽石碟用在CMP製程，最大客戶為台積電，占總DBU約55%，預估全年營收為年減幅度在10~5%間；7nm／16nm鑽石碟出貨量有季減，主因為客戶稼動率有下降，但5nm／3nm有季增。先進製程對於平坦度的要求更高，對於鑽石碟的用量會增加，中砂在3nm的市占率約70%，2nm的市占率有望更高。鑽石碟價格持穩，沒有因為客戶稼動率低而降價。

晶圓事業方面，五大客戶為台積電、美光、德州儀器、英特爾、格羅方德，預估此部分今年營收年減幅度為10~0%間。

德州儀器在美國有新產能開出，有帶動高階的再生晶圓／測試晶圓出貨，美光或其他記憶體客戶，目前需求較弱；測試晶圓最近有降價，主因客戶稼動率下降，需求有減少；再生晶圓的產能約30萬片，到2024年年底不會再增加產能，但會增加晶圓的測試設備，提升產品規格，以增加高階的再生晶圓與測試晶圓的比重。

市場預估今年營收年減3%，稅後純益11.3億元，年減9.3%，每股稅後純益7.1元，明年有機會上看9.1元。

晶圓 營收 中砂

延伸閱讀

美議員將訪陸 討論美光議題

日本政府補貼美光13億美元

中砂9月營收月增2.4% 急單挹注

IDC：地緣政治影響 台灣晶圓製造、封測市占雙雙下滑

相關新聞

顛覆人類新生活 光禾感知用AI開創新紀元

你相信嗎？全台正火熱的AI虛擬主播居然是間成立不到十年的科技公司，僅花了七個月就完成的作品。

IDC報告：半導體「矽盾」保護力恐削弱

台灣半導體業在全球高市占優勢正面臨下滑壓力。研調機構IDC最新報告指出，地緣政治因素干擾下，半導體產業鏈產生新的區域發展...

聯茂受邀海外法說 續看好資料中心伺服器平台升級需求

銅箔基板（CCL）廠商聯茂（6213）近日受邀海外法說會，聯茂在簡報提到，持續看好資料中心長期穩定升級需求，包含對應設備...

日月光衝先進封裝市場 新產品提升設計效率50％

封測大廠日月光投控（3711）推出整合設計生態系統 （Integrated Design Ecosystem，簡稱IDE...

蘋果需要「不同凡想」 重振iPhone系列創新力

蘋果公司是全球財力最強的科技公司，去年研發支出高達260億美元，全年獲利千億美元，如今坐擁2.8兆美元市值。

中砂9月營收低於法人預期 未來鑽石碟市占將提升

中砂（1560）9月營收月增2.4%、年減1.7%，低於市場預期，法人機構指出，雖今年營收、獲利可能不如2022年，但考...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。