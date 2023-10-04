四台廠踩到「技術赴陸規範」紅線？ 經部了解中
針對彭博報導，漢唐、亞翔、崇越、矽科宏晟等四家台灣科技公司協助華為蓋晶圓廠，經濟部長王美花昨（3）日表示，初步判斷未違反我國禁止關鍵技術赴陸規範；至於是否違反美國法規，還要進一步詢問廠商、了解其樣態。
王美花昨日在立法院受訪，釋出以上訊息。王美花強調，我業者除了遵守台灣法規外，也要符合美國實體清單管制，留意供應鏈風險。
她表示，業者須遵守我國規範及美國規範。依照台灣法規，關鍵技術不可外流，依據彭博報導，我業者協助華為工廠建設，看起來與關鍵技術材料或設備材料無關。
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