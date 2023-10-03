快訊

第60屆金馬獎入圍最大贏家是這部片 影帝簡直是「男神打架」

房市不妙！台中這兩大區年輕人10年狂減3.5萬人

搭飛機見前排「3位毛乘客」端坐完全不吵鬧！他好奇問身分超吃驚：都是國家英雄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

集邦：車用面板朝系統整合發展 友達併BHTC直取汽車供應鏈關鍵角色

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
全球車用面板出貨量統計。集邦科技／提供
全球車用面板出貨量統計。集邦科技／提供

集邦科技（TrendForce）今（3）日表示，全球車用市場持續蓬勃發展，車用面板正朝大尺寸化與智慧化座艙方向邁進。因此不少面板廠積極提升在車用供應鏈中的能見度，以期朝具備車廠一階供應商（Tier1 Supplier）能力的目標邁進。友達（2409）於10月2日宣布收購德商 Behr-Hella Thermocontrol GmbH（BHTC）100% 股權，正是具體實現此一發展趨勢。

TrendForce認為，友達併購BHTC，對於持續進行轉型的友達而言，中長期將帶來不少助益。首先，友達將直接取得進入BHTC相關客戶供應鏈的門票，將可擴大並強化友達在車用市場的布局。再者，BHTC本身即具備車廠一階供應商的角色，專精於車內空調，車用人機介面等系統的提供與整合，對於過去僅為專業面板廠，缺乏系統整合能力的友達而言，可助其跨入系統整合領域，對於取得車廠信賴將帶來一定的幫助。

同時，BHTC在全球各重要區域都有工廠布局，等於直接縮短了取得車規工廠認證的漫長時程，並可加速在各區域市場與當地車廠的合作。最後，過去面板廠作為二階供應商，較難直接探詢車廠的想法，但當具備一階供應商的資源後，將增加與車廠直接接觸的機會，尤其是了解車廠中長期5~7年後的車款與規格想法，對於現階段對應資源的預先規畫與準備將有極大助益。

自電動車問世後，車用相關電子技術逐漸受到重視，傳統車廠也開始進行既有供應鏈的解構與重組，尤其是在Covid疫情期間遭逢車用半導體嚴重缺貨的狀況後，傳統車廠更想要掌握關鍵技術與零組件的穩定性，因此也給了非傳統一階供應商許多新的機會。面板廠也在這趨勢下，積極提升車用顯示區塊在汽車內的重要性，朝跨入一階供應商角色推進。如天馬與華安鑫創合資，京東方（BOE）合併精電（Varitronix），由群創（3481）獨立出來的群豐駿（CarUX）等。

TrendForce觀察，整體車用面板市場規模在2023年已站上2億片大關，未來也將持續成長。雖然短期內面板廠欲跨入一階供應商角色，對既有的車用面板出貨量影響不大，但中長期而言，在與車廠建立穩固的夥伴關係後，不但有機會穩定取得車廠的訂單，整合系統端的智慧車用面板模組也將會對面板廠的營收提升帶來助益。

車用面板 友達

延伸閱讀

友達204億收購德商 BHTC 開盤大漲逾4%、成交量居冠

友達拚車用砸204億海外併購BHTC 董座：邁向解決方案供應商

BHTC大股東 來頭不小

友達斥資204億元收購德商BHTC 彭双浪滿臉笑意掩不住

相關新聞

台積電今年第5期98億公司債 用於新建擴建廠房設備

台積電（2330）今（3）日公告公司今年度第5期無擔保普通公司債主要發行條件，發行總額為新台幣98億元整，台積電提到，公...

Gogoro Network電池交換生態系有感進化

2023年是 Gogoro Network 成果豐碩的一年，Gogoro Network 夥伴們以前瞻思維、創新格局，齊...

華紙智能生產有成 摘數位轉型鼎革獎兩大獎

華紙（1905）積極推動造紙AI化，在今（3）日由《哈佛商業雜誌》舉辦的第三屆數位轉型鼎革獎中，以全自動虛擬量測（AVM...

日本經產大臣秀合照劉德音 台積電：董座受邀STS Forum

日本經濟產業大臣西村康稔1日在個人X社群帳號上，秀出和台積電（2330）董事長劉德音合照，引發關注與討論雙方見面的情境。...

提升封裝效率、周期少5成 日月光推整合設計生態系統

日月光半導體今日發表推出整合設計生態系統 （Integrated Design EcosystemTM ，簡稱IDE），...

友達收購BHTC 集邦：直取汽車供應鏈關鍵角色

TrendForce表示，全球車用市場持續蓬勃發展，車用面板正朝大尺寸化與智慧化座艙方向邁進；不少面板廠積極提升在車用供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。