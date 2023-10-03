台積電今年第5期98億公司債 用於新建擴建廠房設備

台積電（2330）今（3）日公告公司今年度第5期無擔保普通公司債主要發行條件，發行總額為新台幣98億元整，台積電提到，公司於今年5月9日董事會通過募集無擔保普通公司債，此為完成112年度第5期公司債定價後之說明。募得價款之用途及運用計畫用於新建擴建廠房設備。

台積電公告，依發行期限之不同分為甲類及乙類2種。甲類發行金額為新台幣43億元整，乙類發行金額為新台幣55億元整。每張面額：新台幣壹仟萬元。發行價格：按票面十足發行。發行期間：甲類發行期限為5年期、乙類發行期限為10年期。發行利率：甲類固定年利率1.62%、乙類固定年利率1.76%。公司債受託人：台北富邦商業銀行股份有限公司。承銷或代銷機構：委任永豐金證券股份有限公司為主辦承銷商。

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