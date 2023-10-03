精英於GITEX 2023展示智慧零售解決方案

精英（2331）旗下智能解決方案供應商精強科技(ECSIPC) 將於10月參加中東地區最大IT展會 GITEX 2023，展示其最新的智慧零售解決方案、多媒體娛樂遊戲機和工廠自動化設備應用，以及 LIVA Z5 系列迷你電腦，包括 LIVA Z5 Plus、LIVA Z5E Plus 和全新LIVA Z5F Plus。

LIVA Z5F Plus 適用於廣泛的產業別應用：這款高效能迷你電腦非常適合智慧零售、安全監控和自動服務機以及邊緣運算、工廠和倉儲等廣泛的工業應用。 無風扇設計有效減少了維護成本的支出，即使在多塵的環境中也能持續完美運行。 LIVA Z5F Plus 內建英特爾® 第 13 代Core i處理器，具有超高效的 15W 熱設計功耗。 支援高達 64GB 記憶體，以及雙頻 Wi-Fi 6、雙 DisplayPort（一個透過 USB Type-C）和雙 HDMI 連接埠。 具備四個 COM，連接埠為工業用途提供必要的傳統I/O介面，而 USB4 (20Gbps) 和 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 連接埠可用於超高速 I/O 裝置使用。

在 GITEX 2023 期間，精強將展示支援Windows 和LINUX等作業系統的高性能運算電腦LIVA Z5 Plus，結合軟體功能的一系列廣泛應用。 另外，搭載ARM架構下的Android 作業系統迷你電腦也將於2023年底推出，方案特色包括：

• 具全天候節能、多顯示電視牆的低維護成本方案。最多可以組合拼接四個4/8K 60Hz高解析度的顯示器，可顯示大面積的客製化內容和廣告，其雲端的內容管理系統，允許透過網路使用者介面或行動應用程式，便利地存取並顯示在數位電子看板上。

• 適用於智慧零售/自助服務機的應用情境。該平台具備易於安裝和節能的優點，同時允許各種尺寸的廣告或產品資訊顯示。寬電壓支援，為需要在各種環境中工作的潛在應用和操作員提供了更大的靈活性。基於人工智慧的臉部辨識可支援安全、存取管理和支付身份驗證等應用。

ECSIPC iM6501WT 工業用嵌入式電腦：這款嵌入式電腦支援高效的英特爾® 第 11 代Core i處理器，高達 64GB 的記憶體、M.2 PCI-Express Gen-4 NVMe SSD固態硬碟、M.2 LTE/5G 蜂巢式調變解調器、四個顯示器輸出，並提供整合Wi-Fi 6 和雙乙太網路(1G+2.5G) 連線。 COM、DIO 和 USB 連接埠可用於工業等級的週邊裝置，其寬電壓 (12-24V) 直流輸入可滿足各種應用的使用情境。

ECSIPC RK3568-IS1 Arm 工業用單板電腦：ECSIPC RK3568-IS1 專為注重能源效率和輕巧尺寸的工業應用而設計，是一款搭載 Rockchip晶片的新型單板電腦，具有四核心 Arm Cortex-A55 處理器和高達 0.8TOPS 的 AI 處理能力。支援高達4K 60的多個顯示器、MIPI-CSI 連接埠介面、用於儲存的 M.2 PCI-Express、I2C、多個USB和COM連接埠、Wi-Fi 和LTE/5G蜂巢式調變解調器以及雙乙太網路。 RK3568-IS1同時支援Android和Ubuntu作業系統，擁有豐富的工具鏈和現成的資源，使開發人員能夠快速部署其軟體應用程式。

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