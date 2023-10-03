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宏碁發表全新Chromebook Plus筆記型電腦

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
宏碁發表全新Chromebook Plus筆記型電腦。宏碁／提供
宏碁發表全新Chromebook Plus筆記型電腦。宏碁／提供

宏碁（2353）今（3）日推出旗下首款Chromebook Plus 筆記型電腦－Acer Chromebook Plus 515 和Acer Chromebook Plus 514，與Google Chromebook Plus 計劃一同亮相，展現全新的Chromebook性能，透過升級的螢幕及攝影鏡頭展現絕佳的硬體設計，強化生產力、創造力和多媒體功能。

Acer Chromebook Plus 515 和 Acer Chromebook Plus 514配備的硬體及技術功能，能讓用戶得以維持生產力、娛樂和連接性需求，並搭載現代高效能處理器、高解析度 IPS 顯示器和 1080p清晰攝影鏡頭，螢幕兩側更採用窄邊框設計，使用戶能聚焦在鮮豔明亮的畫面上。

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示：「新款 Acer Chromebook Plus 筆記型電腦能幫助使用者完成更多喜愛的事情，展現充滿熱情的創造力、生產力和連接性之生活型態。宏碁一直是Chromebook市場的開拓者，現在我們很榮幸能為用戶提供具有品質、效能及核心功能的新一代筆記型電腦產品。」

全新 Acer Chromebook Plus 515 及 Acer Chromebook Plus 514 提供卓越的功能，以最大化使用者的工作效率並展現創造力，且可輕鬆地於Chromebook上使用Adobe Photoshop和 Adobe Express編輯照片和製作精美的圖像。此外，Acer Chromebook Plus的用戶能免費獲得三個月的Photoshop網頁版和Adobe Express Premium的使用方案。借助Firefly驅動的生成式 AI 功能及Photoshop及 Adobe Express 的一站式應用程式，能提供使用者創造圖像和設計所需要的各項功能 。

Acer Chromebook Plus 內建的編輯功可更快、更輕鬆地調整照片和影片。例如，Google相簿中的魔術橡皮擦能藉由AI技術輕鬆消除不必要的元素；而點擊幾下電影創作工具即可進行高畫質影片編輯。當用戶離線時，亦可使用檔案同步功能，無論在線上或離線狀態下，Chromebook Plus 檔案管理皆可存取 Google 文件、試算表和簡報 。

新款 Acer Chromebook Plus 筆記型電腦配有用戶所需的記憶體和儲存空間，以執行或創造更多任務。每台筆電均配備8GB 至16GB LPDDR5X RAM及響應式SSD本地存儲選項，14 吋 Acer Chromebook Plus 高達 256 GB，15 吋版本則高達 512 GB。此外，使用者能透過快速可靠的Wi-Fi 6E和藍牙5.1 保持連線，亦具備一系列用於充電、數據傳輸和擴充顯示器的端口，包含兩個USB Type-C 連接埠和HDMI 。

為呈現出色的會議效果，兩款機種均搭載時序雜訊抑制技術（TNR）和藍色玻璃鏡片的1080p網路攝影鏡頭，可藉由AI技術自動增強清晰度和照明、消除噪音並模糊背景，用戶無論使用任何會議應用程式，皆能獲得最佳的視覺和聲音效果。此外，具有鏡頭防窺撥片的實體網路攝影鏡頭，能在聚會、課堂或會議期間關閉以保護隱私，亦能一鍵將麥克風靜音並關閉攝影鏡頭，增加使用上的便利性；而支援DTS Audio技術的向上雙揚聲器則能為一流的視覺效果增添風采。

Chromebook Acer 鏡頭

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