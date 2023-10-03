台灣生物產業發展協會大會AI、併購成兩大探討主軸

台灣生物產業發展協會與資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）今（3）日共同舉辦「台灣生物產業發展協會第十七屆第二次會員大會－嶄新生技之途論壇」。論壇中舉行「AI大數據於生技產業應用實務」與「台灣生技併購、授權與投資展望」主題演講及座談，為近期最熱門的產業主題提出趨勢見解與建言。

台灣生物產業發展協會理事長吳忠勳指出，台灣生物產業發展協會今年正值創會第34年。自成立以來，透過舉辦全球最具規模生技展會之一的亞洲生技大會，擴展國際交流，亦成立「生技產業深耕學院」培育人才，同時持續邀請政府首長與產業溝通對話，攜手合作，共同成為產業成長前進的推手。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏致詞表示，「AI」和「併購、授權與投資」是生技產業獲得關鍵成長動能的重要議題。PwC Global調查， 2030年將由AI創造全球GDP新增26%，增加15.7兆美元經濟產能。台灣搶搭AI投資潮，自2021年修訂生技醫藥條例，擴大精準醫療、再生醫療、數位醫療與其他創新生醫產品納入獎勵，期待AI與生技產業共同應用，帶動台灣業者接軌國際大趨勢。

本論壇第一個主題演講題目為「ChatGPT熱潮下，看AI大數據於生技產業應用實務」。生技中心ITIS研究團隊產業分析師沈哲標指出，全球AI應用於生醫產業市場2022年為151億美元，預計2030年成長達到1,880億美元，年複合成長率37%。 其中，AI藥物開發產業市場是最受關注的領域，預估至2027年市場規模將達40億美元。

台灣生物產業發展協會副理事長暨資誠榮譽副所長曾惠瑾表示，依據PwC Global統計，截至2023年3月全球有至少150個臨床前或臨床開發階段新藥在研發中採用AI輔助，且研發中採用AI輔助的Pipelines數目年成長率高達40%，可見AI大數據於生技產業應用已逐漸成熟。

台灣浩鼎生技（4174）執行長王慧君表示，人工智慧與機器學習(AI/ML)已成為2023年以後生技製藥產業最為突破性的技術。歐盟與美國皆已發布採用AI/ML輔助藥品開發的考量指引。從臨床前研究、臨床試驗、查驗登記、上市後監測與市場開發方面每個環節皆可利用AI/ML創造價值。

林彥竹分享英科智能在新藥研發方面的經驗，他表示傳統新藥臨床前研發大概要花5年從事分子探索工作，英科智能的團隊採用AI分子模擬技術，分子探索時間可以縮短到18個月，而成本可以降低至傳統研發的十分之一。

第二場主題演講題目為「全球與台灣生技產業併購趨勢」。普華國際財務顧問執行董事翁麗俐指出，全球及台灣生醫產業之併購交易在2020年受新冠疫情影響，使整體併購、投資市場呈現暫時性的凍結。然而隨著疫苗問世、致死率下降、疫情趨緩，於2021年起全面復甦，全球生醫產業併購交易總金額達5,540億美元；台灣亦呈現同樣併購態勢，台灣生醫產業2021年併購交易總金額達新台幣748億，也創下近年新高。

台康生技（6589）董事長暨總經理劉理成表示，台康堅持雙引擎的商業模式，於生物相似藥產品線開發及委託開發暨製造服務(CDMO)不斷擴大多樣化產品與產線。如今更積極展開國際間各種形式的合作、聯盟及併購的機會，打造全球生物藥開發與製造中心，並延伸至快速成長的細胞及基因治療領域。

資誠生醫產業主持會計師游淑芬指出，依據資誠統計，台灣生醫產業上市櫃家數與總市值自2018年以來穩定成長。截至2023年5月底總市值達新台幣1.3兆元，較2022年底成長達7%，反觀美國、香港等海外資本市場受地緣政治風險、升息等因素，使投資人偏向保守。台灣相對穩定之下對於海外併購、授權與投資都具有優勢。

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