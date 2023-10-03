日本官方釋出和台積電董座劉德音合照 提到熊本廠進展
日本官方近日釋出和台積電（2330）董座劉德音合照。日本經濟產業大臣西村康稔在1日更新個人X帳號並貼出合照且貼文提到，和台積電董事長劉德音會面，以及提到熊本廠進展。
西村康稔在個人X官方帳號提到，「會見了台灣台積電董事長劉馬克。台積電和索尼、電裝的合資公司JASM在熊本建設工廠是振興日本半導體產業的國家重要計畫。熊本的合作正在取得進展，日本材料和設備製造商以及其他相關公司紛紛宣布新的投資。我們將繼續合作與協作，包括未來的創新。」
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