獨／台積熊本廠新進展！劉德音握手日經產大臣 台積工程師低調抵日

消息來源證實，近期一批台積設備相關工程師已低調抵日，領好上工資料、登上車、排隊進入工廠，開啟了「日本積星人」之旅，正式赴台積熊本廠上工。

日本經濟產業大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）10月1日也在社群媒體X上，低調貼出他和台積董事長劉德音的合照，兩人緊緊握手。

「我們和台積電董事長劉德音會面。」西村康稔在X上寫著，「台積電和SONY、電裝（Denso）的合資公司JASM，在熊本建設的工廠，是振興日本半導體產業的國家重要計畫。熊本的合作正取得進展，日本材料和設備製造商、以及其他相關公司，也紛紛宣布新投資。我們將繼續對未來創新攜手合作。」

2022年動工的JASM熊本廠，辦公大樓今年8月啟用，上百名員工陸續進駐，10月起陸續移入機器設備（move in），最快2024年第二季少量試產、年底量產，月產能達4萬5000片12吋晶圓，且台積也不排除加碼興建熊本二廠。

由於台積10月19日將召開法說會，第四季展望、海外布局、各國建廠進度和半導體競局，勢必成為市場焦點。

近一個月來，台積股價跌宕走低，今日收在529元。該公司8月合併營收約為新台幣1,886億8,600萬元，較上月增加6.2%，較去年同期減少13.5%。累計1至8月營收約為新台幣1兆3,557億7,700萬元，較去年同期減少5.2%。

台積電財測則預估，第3季合併營收可望達167億美元至175億美元，以1美元兌新台幣30.8元計算，單季新台幣合併營收可望達5,143.6億元至5,390億元。

國際知名研究機構New Street Research近期提出最新報告，認為投資人不需過度憂心台積電營收和股價短期表現趨弱，建議著眼這家全球晶圓代工龍頭可觀的長期成長機會。

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