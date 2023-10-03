緯創有望入手 Nvidia B100 模組大單 新單將助明年首季出貨揚

市場傳出，代工大廠緯創（3231） 將成為輝達 （Nvidia ）新一代 B100模組的供應商！陸系分析師今（3）日指出，輝達考量CoWoS與HBM供應將於今年第4季改善，並有利未來生產能見度，因此已跟緯創開始討論增加明年第1季AI 基板訂單。

陸系分析師指出，緯創受惠於此，明年第1季的基板訂單可望顯著增加約60%。若產能不足則會將部分訂單轉至第2季生產。而隨著新訂單增長，緯創也預估手上輝達AI晶片基板出貨量將於今年第4季創新高，並在明年首季持續上揚、有望季增10-20%，將帶動出貨動能淡季不淡。

此外，緯創也預期團隊將拿下B100的部分模組訂單，受惠「模組」與「基版」2項產品互相垂直整合，將有利提升緯創實際利潤。供應鏈人士指出，緯創目前已握有輝達H100伺服器大單，隨著位於新竹的湖口高毛利AI伺服器基板、系統組裝廠在今年第3季季底完成擴產，有望再擴大供應新一代B100基板訂單。

對此，市場看好緯創後續走勢，但緯創內部對於單一客戶及產品，則保持一貫不評論的作風；而營運團隊日前透露，內部相當確定，若依照訂單滿手的現況，今年整體的AI伺服器營運表現能夠按照預期，逐季向上成長。

緯創資通。記者吳康瑋／攝影

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