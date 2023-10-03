聯策拿下晶圓代工廠訂單

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
聯策董事長林文彬(圖左)與總經理陳文生。照片/記者鐘惠玲攝
聯策董事長林文彬(圖左)與總經理陳文生。照片/記者鐘惠玲攝

聯策（6658）將於今（3）日舉行上市前業績發表會，該公司董事長林文彬表示，與迅得合作，已拿下晶圓代工大廠的新案件，應用於客戶端的8吋廠房，預計11月交機。

除了林文彬與總經理陳文生所轄公司分別居聯策第一與第二大股東之外，該公司大股東包括迅得機械，持股9.96％，位居第三，PCB龍頭廠臻鼎則為位居其第四大股東，持股8.12％。

在聯策上半年的營收結構中，生產智動化整合業務的營收占比最高，約近29％，其次是濕製程智慧化方案，貢獻超過二成比重，印刷電路板表面處理占營收比重也超過18％。該公司發展的產品包括晶圓外觀檢查機、晶圓開槽自動量測機、CIOT-製程藥水在線分析與精準添加方案等。

受到整體市況影響，聯策累計前八月合併營收為8.53億元，年減8.2％。不過陳文生認為，明年的營收表現應當可以期待。

營收 晶圓代工 股東

延伸閱讀

吳崢揭昌益是寡婦樓都更建商大股東 籲高虹安「認錯吧」

晶圓代工廠世界先進 8月營收微降至35.17億元

要動了？鏡電視大股東私下賣股 北檢分案偵辦

電腦台語輸入大突破！ 蘇銘勳成功研發出台語注音輸入法

相關新聞

不只歐美有廠！友達併購BHTC 插旗印度「後發先至」

印度車用市場商機龐大，友達藉由此次併購汽車一線零件供應商BHTC，一舉取得BHTC在印度Pune 2022年新完工產能，...

出手承接英特爾NUC業務 一向不愛併購的華碩有何盤算？

華碩（2357）10月2日宣布迎娶英特爾NUC產品線，業界估該部門年產值約120~130億元，市場占有率約3成，將成為華...

友達斥資204億元收購德商BHTC 彭双浪滿臉笑意掩不住

友達光電（2409）今(2)日晚間宣布正式簽訂協議，將以企業價值6億歐元，約新台幣204億元收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH(BHTC)百分之百股權。友達表示，透過此股權收購案，預計將於2024年上半年...

友達晚間緊急重大記者會 彭双浪領軍一級主管說明

面板大廠友達（2409）晚間緊急向證交所申請晚間20時15分，於證交所3樓記者室召開重訊記者會，由董事長暨集團策略長彭双...

友達20時15分將召開重訊記者會 由董事長彭双浪說明

友達（2409）今(2)日20時15分在證交所3樓記者室召開重訊記者會，由董事長暨集團策略長彭双浪、執行長柯富仁、財務長...

華碩接手英特爾NUC產品線 施崇棠：30年深厚情誼新里程碑

華碩與英特爾今日舉行簽約儀式，華碩宣布，正式交接Intel NUC新一代運算單元業務，華碩將承接第10至13代NUC，並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。