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傳奈微光技轉大陸 國發會要查

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

國發基金投資的台灣奈微光公司，傳出重要研發技術「中遠紅外光四合一矽光子晶片」技轉中國大陸，國發會主委龔明鑫昨說，奈微光公司回報沒有此事，且其原始技術是台大技轉，若再加值後技轉，要有審議調查；目前技術還在研發中，是否量產還要再觀察。但立委批評國發會不應只聽公司一面之詞，龔明鑫承諾一個月內了解狀況，向立院提出調查報告。

多位民進黨立委昨天在立法院經濟委員會質詢關切此案。龔明鑫表示，國發基金投資該公司一七六三萬元。他說，該公司原始技術是台大技轉，若再加值後技轉，要經審議調查，不是那麼容易。

龔明鑫 國發會

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