不只歐美有廠！友達併購BHTC 插旗印度「後發先至」

印度車用市場商機龐大，友達藉由此次併購汽車一線零件供應商BHTC，一舉取得BHTC在印度Pune 2022年新完工產能，此舉有助於友達快速建立印度在地供應鏈，相對群創今年初宣布技轉印度Vedanta集團在當地建立面板產線，友達印度佈局後發先至。

歐洲汽車供應鏈Faurecia與Hella and Mahle在2022年合併成為全球第七大汽車零件供應商後，開始聚焦核心電氣業務，2023年決出售旗下汽車溫控及人機界面（智慧座艙）BHTC股權，成為友達收購契機。

友達董事長彭双浪2日主持重大訊息記者會，宣布以6億歐元，相當於204億元新台幣自有資金併購BHTC，BHTC是汽車溫控及人機界面（HMI）商，在德國、保加利亞、美國、墨西哥、中國、日本和印度設有生產工廠，讓友達工廠版圖從海峽兩岸走向全球化。

總經理柯富仁指出，今年友達需決斷是否在歐美設廠，此次併購將有助於一步到位，歐洲跟美國立刻取得據點，但柯富仁沒說到的，則是此次併購也讓友達在電動車成長快速的印度市場也瞬間建立灘頭堡，甚至比群創更快建立當地產能，省下繁瑣的新廠車規驗證時間。

事實上，BHTC近幾年快速擴張全球產能，其中又以歐洲保加利亞廠跟印度廠最積極，BHTC今年才宣布2024年將在保加利亞建設新工廠，預計在2028年竣工，該廠年產值上看5.529億美元，而BHTC在2022年總營收也僅6.19億美元，足見保加利亞是BHTC重要工廠地。

另外BHTC也在2022年插旗印度，新廠正式量產，成為TATA在地供應鏈。友達透過此次收購BHTC，將因此擁有印度工廠，根據外電顯示，BHTC的Pune印度廠2022年中才剛完工啟用，看好印度汽車產業的成長，曾預估未來5年印度業務複合成長率上看15%，來自印度的營收5年將倍增，營收占比從現在5%拉高至10%。

印度電動車市場快速起飛，當地政府也推出顯示器在地生產計畫，看好商機，群創今年初決議把面板技術授權給印度集團Vedanta（韋丹塔），協助該集團在印度建立面板基地，TATA也是MIH聯盟會員，而如今友達預計2024年中完成收購，屆時將後發先至強化TATA在地供貨關係。

友達是全球車用面板第三大供應商，2022年粗估車用營收超過300億元，2023年上半年接近200億元，隨智慧座艙需求加溫，車用面板使用量增加、尺寸放大，此次收購年營收200多億元的BHTC，將使汽車電子相關營收貢獻快速超過500億元大關，朝千億元關卡邁進。

彭双浪透露，友達跟BHTC能力及供應鏈互補，過去BHTC本來就是友達的客戶，雙方曾一起拿下重要案子，同時也將使友達從面板供應商走向系統級設計組裝及解決方案商角色，放大顯示器價值，減少景氣循環對友達的影響。

友達強調手握905億元現金，此次全現金收購後，暫無現金增資需求，但未來有投資機會還是不排斥增資，由於友達海外工廠據點數量將翻倍成長，全球運籌與生產資金需求是否也同步增加？後續仍值得觀察。

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