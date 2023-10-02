友達宣布將以6億歐元收購德國BHTC 拓展智慧移動生態圈

為擺脫顯示器產業景氣循環影響，友達（2409）董事會今（2）決議並於晚間在證交所宣布，已簽訂正式協議，將以企業價值6億歐元（約新台幣204億元）收購德商Behr-Hella Thermocontrol GmbH（以下簡稱「BHTC」） 100% 股權。友達持續強化雙軸轉型的目標，深化拓展垂直場域，延伸建構生態圈的價值鏈。透過此股權收購案，整合雙方資源，發揮互補綜效，進一步體現友達落實全球化策略布局與完善智慧移動生態圈之決心，期望提升長期股東權益及創造企業永續成長價值。

在雙軸轉型的策略目標下，友達提升顯示技術附加價值（Go Premium）、深化垂直市場應用（Go Vertical），凝聚集團內的頂尖技術與豐富資源，逐步擴展全球事業版圖。友達以世界領先的創新顯示技術為核心基礎，深耕車載顯示器領域已逾20年，為汽車產業高度信賴的關鍵零組件供應商。因應全球電動車、自駕車蓬勃發展，汽車產業經歷快速變革，顯示應用扮演著最重要的座艙體驗角色。友達從面板、車用系統、結合感測與軟體服務等人機介面整合，逐步拓展至智慧座艙，致力成為未來智慧移動服務的解決方案領導供應商。

BHTC成立於1999年，為MAHLE Behr GmbH & Co. KG （下稱「MAHLE」） 與 HELLA GmbH & Co. KGaA（下稱「HELLA」）各持有50%股權之合資公司，專精從事車用人機介面（Human Machine Interfaces；HMI）、車用空調控制系統（Climate Control）及電子控制元件等產品之研發、製造與銷售。BHTC擁有世界領先之資源及研發實力，具備一級供應商（Tier 1）能力，與國際OEM車廠有著深厚之合作關係，使其在人機介面市場快速發展之趨勢下具備絕佳優勢。BHTC總部位於德國利普施塔特（Lippstadt），於美國、日本、保加利亞、芬蘭、墨西哥、印度、中國大陸等地均設有子公司，員工人數約2,900名，2022年度銷售額為619.1佰萬歐元，營業利益為16.2佰萬歐元，EBITDA*為76.8佰萬歐元，稅後淨利為9.0佰萬歐元。

友達此次併購拓展智慧移動事業佈局，擴大產品組合與客戶基礎，為驅動未來成長的關鍵契機，持續朝向「友達不只是一家面板公司，而是一家將技術創新延伸至多元場域應用的解決方案供應商」的目標前進。友達董事長暨集團策略長彭双浪表示：「面對全球生態系的競爭與產業鏈的架構重組，友達與BHTC的結合將發揮最佳的優勢互補綜效，利用雙方覆蓋全球的營運據點、完整的在地生產基地、以及頂尖的前瞻研發與工程服務團隊，加速串連各地汽車產業供應鏈與價值鏈，期能為全球客戶與夥伴提供卓越多元的創新解決方案。」

「BHTC是一間具備絕佳優勢且未來導向的公司。然而基於整體規劃考量，我們與MAHLE取得共識，認為BHTC在找到新經營者後將能夠獲得更大的成長空間。」HELLA執行長 Michel Favre 表示，「出售合資公司的同時，HELLA持續既有之投資組合規劃，強化及聚焦資源於汽車照明、電子用品與生命週期解決方案等核心事業群。」

「自從創辦25年以來，BHTC已成為具優異科技產品組合以及絕佳客戶口碑之領先汽車產業供應商。我們很高興能夠找到友達作為買家，友達將能夠在持續成長且具競爭的市場中進一步拓展BHTC之事業版圖，並且掌握市場先機。」 MAHLE 集團管理董事會主席兼執行長 Arnd Franz強調，「我們將專注於進一步加速MAHLE的轉型，並持續著重在以電氣化、車輛熱管理、『綠色』非石化燃料引擎的零組件為主軸之MAHLE 2030+ 策略。」

本次併購交易已獲得友達光電董事會決議通過，將在取得所需各國主管機關核准後，預計將於2024年上半年以自有資金完成交割。

摩根士丹利（Morgan Stanley）為本次友達併購交易之獨家財務顧問，達維律師事務所（Davis Polk & Wardwell LLP）為本次併購交易之法律顧問。

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