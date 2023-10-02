快訊

獨／「五燈獎」最美主持人摘子宮卵巢 尪目睹過程嚇傻

友達20時15分將召開重訊記者會 由董事長彭双浪說明

台中年輕人買房選哪裡？ 「這一里」30至39歲十年暴增7倍

遠傳擴增遠傳幣多元應用場景 攜手UNIQLO跨領域合作

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳（4904）宣布，攜手UNIQLO跨領域合作，推出「遠傳 UNIQLO 跨界心連線 衣起攜手 遠傳幣兌好禮 暖你心」活動，2日起至11月底推出「遠傳用戶三重好康」優惠，運用遠傳幣兌換UNIQLO熱賣商品，包含以市價1折兌換超夯Heattech發熱衣

遠傳表示，首創電信行動生活圈「遠傳心生活」APP，下載量超過500萬人次，藉由成立數位平台、提供豐富多元優惠，並將服務觸角延伸至生活各個角落，讓用戶獲得有感回饋，圈下忠誠粉絲。同時推出「遠傳幣」多年，全力結合遠傳用戶日常需求、拓增多元應用場景，從電信折抵金、1幣百倍放大，到百大品牌商品即享兌換券等

遠傳表示，今年「遠傳幣」更推出VIP用戶超值1折起兌換區、超級門票等優惠，例如「遠傳心生活」VIP用戶享以10遠傳幣兌換5折、全用戶享以20遠傳幣兌換7折熱門演唱會門票，無論是蔡健雅、韋禮安、王心凌演唱會通通上架即掃空，成功帶動遠傳幣兌幣金額今年第三季相較去年同期大幅成長31%，遠傳幣兌換人數更成長近2倍。

遠傳表示，「遠傳 UNIQLO 跨界心連線 衣起攜手 遠傳幣兌好禮 暖你心」活動祭出澎湃三重好禮，第一重為1遠傳幣可抽UNIQLO限量品牌包；第二重為VIP用戶享以1遠傳幣、一般用戶享以10遠傳幣兌換百元折價券；第三重為VIP用戶享以50遠傳幣、一般用戶享以300遠傳幣兌換Heattech發熱衣(市價590元)，相當於最低能以1折入手超夯Heattech發熱衣，絕對要把握！這次活動整合線上、線下場景，遠傳用戶除了可線上兌換、於UNIQLO實體店鋪取貨；折價券則能於UNIQLO網路商店、實體店舖均可折抵，讓你靈活使用無負擔。

此外，遠傳指出，「遠傳心生活」App打造電信行動生活圈，用心觀察消費者喜好需求，用戶福利中「折扣市集」更自今年8月起結合節慶活動，包含父親節、情人節與EZTABLE攜手推出老饕必吃牛排餐廳主題，知名的教父牛排、雅室牛排館、茹絲葵、紅花鐵板燒等餐廳91折起，再享7%遠傳幣回饋。

為迎接雙十節慶，遠傳表示，推出「訂餐廳、旅遊雙10回饋」，與超過千家餐廳合作，「線上輕鬆一指餐廳訂位」預付即享10%遠傳幣回饋；此外，因應年底出遊需求增加，折扣市集中的「旅遊趣」也推出Klook、Asia Yo全站同享10%遠傳幣回饋，訂房再加碼92折優惠，就是要讓遠傳用戶在「遠傳心生活」APP每月都能刷到驚喜！「遠傳心生活」App致力滿足用戶需求，至今下載數量超過500萬人次，於App Store生產力工具穩居前十、領先電信業。

遠傳 UNIQLO 發熱衣

延伸閱讀

地下美食街點餐掃QR Code卻沒網路 裕隆城惹民怨

遠傳電信開賣iPhone 15系列　超狂頭香果粉「紮營」排隊103小時入手最頂規機種

iPhone 15即將開賣 遠傳三創門市現排隊人潮

UNIQLO掐脖拖行抓錯賊！女賣場喊痛驚嚇掉淚

相關新聞

友達20時15分將召開重訊記者會 由董事長彭双浪說明

友達（2409）今(2)日20時15分在證交所3樓記者室召開重訊記者會，由董事長暨集團策略長彭双浪、執行長柯富仁、財務長...

半導體景氣就看這場！台積電法說會日期敲定 市場關注四大焦點

台積電（2330）預計將於10月19日召開季度法說會，由於半導體產業已經修正大約一年時間，台積電動態在半導體市場舉足輕重...

鴻海科技日今天發出邀請函 智慧EV與智慧城市受矚目

鴻海（2317）將在10月18日舉行2023年科技日活動，並在今（2）日發出邀請函，今年除了發表新款電動車之外，還將強調...

華碩接手英特爾NUC產品線 施崇棠：30年深厚情誼新里程碑

華碩與英特爾今日舉行簽約儀式，華碩宣布，正式交接Intel NUC新一代運算單元業務，華碩將承接第10至13代NUC，並...

華碩與英特爾簽署協議 接手英特爾NUC產品線

華碩與英特爾今天正式簽署協議，由華碩共同執行長許先越與英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理 Michelle Jo...

冰火兩重天：3nm先進製程受廠商追捧，但能否拯救手機市場？

蘋果於9月13日發佈了iPhone 15系列，其中iPhone 15 Pro高端機型首發搭載了A17 Pro，該台積電3nm工藝晶片採用6核心設計，包含2顆高性能核心和4顆高能效核心，集成190億顆…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。