遠傳擴增遠傳幣多元應用場景 攜手UNIQLO跨領域合作

遠傳（4904）宣布，攜手UNIQLO跨領域合作，推出「遠傳 UNIQLO 跨界心連線 衣起攜手 遠傳幣兌好禮 暖你心」活動，2日起至11月底推出「遠傳用戶三重好康」優惠，運用遠傳幣兌換UNIQLO熱賣商品，包含以市價1折兌換超夯Heattech發熱衣。

遠傳表示，首創電信行動生活圈「遠傳心生活」APP，下載量超過500萬人次，藉由成立數位平台、提供豐富多元優惠，並將服務觸角延伸至生活各個角落，讓用戶獲得有感回饋，圈下忠誠粉絲。同時推出「遠傳幣」多年，全力結合遠傳用戶日常需求、拓增多元應用場景，從電信折抵金、1幣百倍放大，到百大品牌商品即享兌換券等

遠傳表示，今年「遠傳幣」更推出VIP用戶超值1折起兌換區、超級門票等優惠，例如「遠傳心生活」VIP用戶享以10遠傳幣兌換5折、全用戶享以20遠傳幣兌換7折熱門演唱會門票，無論是蔡健雅、韋禮安、王心凌演唱會通通上架即掃空，成功帶動遠傳幣兌幣金額今年第三季相較去年同期大幅成長31%，遠傳幣兌換人數更成長近2倍。

遠傳表示，「遠傳 UNIQLO 跨界心連線 衣起攜手 遠傳幣兌好禮 暖你心」活動祭出澎湃三重好禮，第一重為1遠傳幣可抽UNIQLO限量品牌包；第二重為VIP用戶享以1遠傳幣、一般用戶享以10遠傳幣兌換百元折價券；第三重為VIP用戶享以50遠傳幣、一般用戶享以300遠傳幣兌換Heattech發熱衣(市價590元)，相當於最低能以1折入手超夯Heattech發熱衣，絕對要把握！這次活動整合線上、線下場景，遠傳用戶除了可線上兌換、於UNIQLO實體店鋪取貨；折價券則能於UNIQLO網路商店、實體店舖均可折抵，讓你靈活使用無負擔。

此外，遠傳指出，「遠傳心生活」App打造電信行動生活圈，用心觀察消費者喜好需求，用戶福利中「折扣市集」更自今年8月起結合節慶活動，包含父親節、情人節與EZTABLE攜手推出老饕必吃牛排餐廳主題，知名的教父牛排、雅室牛排館、茹絲葵、紅花鐵板燒等餐廳91折起，再享7%遠傳幣回饋。

為迎接雙十節慶，遠傳表示，推出「訂餐廳、旅遊雙10回饋」，與超過千家餐廳合作，「線上輕鬆一指餐廳訂位」預付即享10%遠傳幣回饋；此外，因應年底出遊需求增加，折扣市集中的「旅遊趣」也推出Klook、Asia Yo全站同享10%遠傳幣回饋，訂房再加碼92折優惠，就是要讓遠傳用戶在「遠傳心生活」APP每月都能刷到驚喜！「遠傳心生活」App致力滿足用戶需求，至今下載數量超過500萬人次，於App Store生產力工具穩居前十、領先電信業。

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