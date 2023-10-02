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華碩正式接手英特爾NUC事業 鎖定三大市場發展

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左至右為華碩共同執行長許先越、英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理 Michelle Holthaus。記者吳凱中／攝影
左至右為華碩共同執行長許先越、英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理 Michelle Holthaus。記者吳凱中／攝影

英特爾（Intel）今（2）日與PC品牌大廠華碩（2357）簽約，華碩正式接手製造、銷售和支援第10代至第13代英特爾新一代運算單元（NUC）產品線，並進行未來產品設計的開發工作，為此，華碩已組成約150人的全新「NUC事業部」，展望後市，華碩全球資深副總裁許祐嘉指出，對迷你電腦（Mini PC）未來成長信深具信心，將從工業、商用及生產性消費者三大關鍵市場發展，且提升人工智慧和物聯網的研發實力。

英特爾在今年7月對外宣布與華碩簽署具細節的投資條件書，華碩將接手英特爾NUC產品線，並進行未來產品設計的開發工作。今日正式舉行簽約儀式。

華碩董事長施崇棠致詞表示，華碩將生產、銷售、支援英特爾 NUC 第10代至第13代產品線，並設計未來產品，英特爾在品質跟可靠性設下標準，華碩首要任為確保 NUC 客戶平穩過渡，並提供他最好的服務。

華碩在獲得英特爾授權 NUC 後，也吸納原英特爾該部門約百名員工，加上自身 Mini PC 團隊，整合成全新的「NUC事業部」，目前員工約達150-160人。

華碩表示，在英特爾 NUC 團隊加入及軟硬體授權下，有助擴展研發、物流及技術支援能力，支援產業與各類企業營運，提供最具影響力的邊緣運算服務。

許祐嘉指出，英特爾給出的三大目標是好好照顧客戶、原英特爾 NUC 團隊、並持續投資 NUC 產品線。華碩產品陣容在加入 NUC 產品後，將擴大我們在工業、商用及生產性消費者三大關鍵市場發展，且提升人工智慧和物聯網的研發實力。

許祐嘉強調，對 NUC 未來成長相當有信心，主要是因吸納不少英特爾珍貴人才。此外，英特爾是技術先驅和規格制定者，迷你PC是10年前制定的技術規範，開發的產品完整性和客戶群龐大，現在也看到雙方具有一些互補。

隨著華碩取得英特爾 NUC 授權，華碩已在今年9月初開始對客戶報價，目前陸續收單安排交貨中。

許祐嘉表示，在轉換過程中，有些客戶的產品還在驗證，為了讓驗證系統具有持續性，目前華碩仍在銷售英特爾 NUC ，同時開始生產銷售華碩 NUC 產品，至少會進行一個季度，最晚到明年初。

華碩未揭露英特爾 NUC 事業規模。值得留意的是，華碩本次並非取得獨家授權，雙方並未有買賣行為，故 NUC IP仍屬英特爾。換言之，未來英特爾仍有可能將IP授權給其他廠商。

華碩董事長施崇棠。記者吳凱中／攝影
華碩董事長施崇棠。記者吳凱中／攝影

華碩 英特爾

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