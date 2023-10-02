華碩與英特爾簽署協議 接手英特爾NUC產品線

華碩與英特爾今天正式簽署協議，由華碩共同執行長許先越與英特爾執行副總裁暨PC客戶運算事業群總經理 Michelle Johnston Holthaus代表簽約，華碩將生產、銷售及支援英特爾NUC（新一代運算單元）第10至13代系統產品線，並設計和開發未來NUC系統。
華碩董事長施崇棠出席簽約儀式致詞表示，此次協議代表華碩與英特爾30多年深厚情誼的重大轉捩點，雙方曾攜手在業界創下多項里程碑，此次合作華碩首要任務是確保NUC客戶能平穩過渡，並致力於為他們提供最好服務。
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