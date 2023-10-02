宏碁顯示器名列美國前三大品牌 電競顯示器問鼎亞軍
據最新市調資料顯示，PC品牌大廠宏碁（2353）顯示器蟬聯10個月名列美國前三大品牌，八月亦以市占率14.4%維持當地排名，且年增率穩定成長，八月以36%遠高於市場均值（負9%）。此外，電競顯示器亦表現尤佳，於眾多品牌中脫穎而出，以市占率17%之姿名列市場第二，年對年成長更達31%。
宏碁顯示器於美國市場表現亮眼，以多元的產品線及強大性能深受當地消費者的青睞。宏碁於今年新推出的Predator X45電競螢幕配備45吋UWQHD（3,440x1,440），且支援98.5% DCI-P3色域、HDR10及峰值亮度1,000 尼特OLED面板，能呈現驚艷且近乎真實的影像畫面；而240 Hz螢幕刷新率和 0.01 毫秒像素反應時間，更能提供卓越的流暢遊戲體驗。
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