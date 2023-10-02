龍潭擴建案違法進行土地徵收？竹科管理局回應了

針對政治大學地政學系教授、台灣居住正義關懷聯盟成員徐世榮，投書媒體指稱「國科會竹科管理局違法進行土地徵收」一文，竹科管理局今（2）日回應三點說明，並強調竹科管理局辦理龍潭科學園區擴建計畫及徵收等，均依法行政，並盡最大努力兼顧民眾權益。

行政院2022年11月宣布啟動龍潭園區三期擴建計畫，外界解讀是將做為台積電（2330）開發1奈米建廠所需用地，惟因劃定的徵收區域引發當地居民反彈，竹科管理局日前表示，確定排除部分密集區，其他相關未開發土地將研議縮小徵收範圍的可行性。外界預期，如此恐影響台積電新廠擴建計畫。

徐世榮教授在媒體發表「徐世榮觀點」提出四點看法，質疑「國科會竹科管理局違法進行土地徵收」。四項觀點包括：一、土地徵收的範圍應以事業計畫為基礎。二、需進行具體的公益與私益的衡量。三、該舉辦的是「事業計畫公聽會」，而不是「用地取得公聽會」。四、土地徵收的範圍竟是由政治力多寡來決定。

竹科管理局今天回應三點說明如下：

一、依「土地徵收條例」規定，於事業計畫報核前，舉行公聽會，聽取民眾意見，兼顧公益與私益

竹科管理局於112年7月26日舉辦公聽會，係依據「土地徵收條例」第10條第2項規定「需用土地人於事業計畫報請目的事業主管機關許可前，應舉行公聽會，聽取土地所有權人及利害關係人之意見」辦理，會中已針對興辦事業概況、事業計畫之公益性、必要性、適法性及合法性進行說明並展示相關圖籍，以聽取民眾意見，俾公益考量與私益維護得以兼顧，並促進政府決策透明化。有關徐教授稱公聽會當日缺乏事業計畫即辦理用地取得公聽會等，容有誤解。

二、依科學園區相關規定，刻研擬新設及擴建科學園區籌設計畫，並整合民眾意見，調整擴建計畫範圍

依據「新設及擴建科學園區作業要點」及「科學園區新設及擴建園區作業須知」規定，竹科管理局提出新設及擴建科學園區籌設計畫，送請國科會依科學園區設置管理條例第1條規定陳報行政院核定，故籌設計畫即為科學園區新設及擴建之事業計畫，有關龍潭科學園區擴建案籌設計畫刻依前揭規定及各場公聽會民眾意見研擬規劃中，尚未函報上級機關核定。

三、 綜上，竹科管理局辦理新設及擴建科學園區作業均依法行政，絕無違法進行土地徵收情事，目前本案刻正整合民眾意見並調整擴建計畫範圍中，預計於下次公聽會說明興辦事業計畫內容及範圍等相關事項。

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