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蘋果分析iPhone 15偶發過熱成因 叫車服務Uber是其因之一

中央社／ 台北2日電
iPhone 15實機顏色比照片更柔和，質感非常棒。記者黃筱晴／攝影
iPhone 15實機顏色比照片更柔和，質感非常棒。記者黃筱晴／攝影

蘋果公司（Apple）表示，由於iOS 17軟體、第三方App程式錯誤、新機設定等因素，造成iPhone 15系列可能發生溫度高於預期的情形，但這與新機設計無關，蘋果將釋出軟體更新來改善問題。

蘋果已發現部分App會造成iPhone中央處理器（CPU）負載過高和手機過熱，包括賽車遊戲「狂野飆車9」（Asphalt 9）、影像社群軟體Instagram、叫車服務Uber。其中Instagram已於9月27日釋出修正檔。

蘋果告訴中央社記者，在新機設定後或回復裝置後的數天內，因裝置後台活動增加，可能導致溫度升高。近期第三方App的更新也造成系統負載過高，蘋果正與開發商合作，陸續提供軟體修正檔。

蘋果強調，旗艦機iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max的過熱現象與設計無關，因為兩款手機都採用鈦合金材質搭配鋁金屬底部構造，加上新系統設計，散熱效果比先前採用不鏽鋼材質的Pro機型更好。

根據蘋果技術支援網頁，iPhone使用者在某些情況下，可能會感覺手機變熱，例如第一次設定裝置、從備份回復裝置、進行無線充電，以及使用較耗費圖像處理、中央處理器資源的App和遊戲。在這些情況下變熱是正常現象，只要不出現溫度過高的提示，就能繼續使用手機；當相關處理程序結束或使用者關閉應用程式後，手機就會恢復正常溫度。

如果使用20瓦以上、較大功率的USB-C充電器進行快速充電，也會導致iPhone溫度短暫升高，但不影響iPhone長期效能，也沒有安全風險。iPhone內建保護機制，限制充電功率最高27瓦，如果裝置過熱也會嘗試降溫以保護內部零件。

iPhone iPhone 15

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