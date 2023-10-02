遠雄港報喜 NVIDIA 預計近兩周會完成簽約

遠雄港招商報喜訊，董事長葉鈞耀今天表示「遠雄航空自由貿易港區」國內唯一空運境內關外的自貿港，持續吸引國際知名科技廠搶租，國際知名大廠 NVIDIA（輝達）預計近兩周會完成簽約，目前還有5、6家知名科技大廠正在談要跟進進駐。

葉鈞耀表示，「遠雄航空自由貿易港區」已經形成非常的好的AI產業供應鏈，未來除了 NVIDIA 外，還有不少電子業洽談中，遠雄港預計，最慢明年上半年達成百分百滿租，除了科技業外，還有加值型態業者、物流型態業者和航空貨物運輸服務業者。

原本在園區內就已經有多家全球知名企業進駐，包括科技業知名的美商海盜船，荷蘭商艾司摩爾、美商科磊KLA，還有德國郵政DHL、日商近鐵KWE，國內知名科技業大廠鴻海、海盜船、亞旭電腦等進駐，進駐企業可享有自由貿易港區提供的貨物進出免審、免驗、免稅及高效率的通報、通關服務。

桃園國際機場位處國際物流運籌優勢地位，也是亞太城市連結的核心戰略位置，「遠雄航空自由貿易港區」以空運物流為本，延伸航空貨服代理、快遞機放、冷鏈及自由貿易港區等多元化服務，同時廠區內的外籍勞工的使用比率可以達到40%，港區內並配置符合國際規範的單身宿舍提供進駐事業使用。

園區擁有五大全國唯一的特色，首先包括海陸空全運輸、免審、免驗及免稅，其次，全程專業評估、輔導申設取證，第三，加值貿易物流、24小時作業；第四廠商自主管理、海關遠端監管；第五全區開發到位、生活機能完備。

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