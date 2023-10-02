半導體全產業鏈掀投資熱 印度製造還需補齊哪些短板？

印度總理莫迪2014年上台後，喊出了印度製造的口號，大力推動本土電子製造業發展，半導體行業就包含其中。隨後推出各項激勵計劃，如今看來似乎已初見成效，今年以來幾乎半導體全產業鏈都掀起了印度投資熱，那麽該國有哪些吸引力？印度若想實現在未來幾年成為全球半導體中心的雄心壯志還需補齊哪些短板？

政策、市場、人才有“魔力”

實際上，印度早在1980年代就試圖發展自主的半導體產業鏈，1984年印度政府出資成立半導體製造公司SCL，該公司迅速升級至0.8微米，比同一時期的台積電、聯電更先進。但在火災、政府補助不足、對手迅速崛起等重重因素影響之下最終在2005年轉型為研發機搆。

而後印度在半導體行業沉寂數年，印度總理莫迪2014年上台後情況才有所改觀。觀察如今的印度半導體行業有三大優勢——政策、市場以及人才。

首先從政策上看，印度在2020年特別頒佈三大激勵計劃來扶持電子製造業，包括生產關聯的激勵計劃（PLI），電子元器件及半導體製造的推動計劃（SPECS）和電子製造集群計劃（EMC 2.0）。其中，PLI預計5年內總扶持金額合計約60億美元，吸引手機，電子零件和ATMP單元等廠商投資。

緊接著2021年，印度出台了在印度發展半導體和顯示器製造生態系統的計劃，包含了半導體生產、顯示器生產、半導體設計等若乾子計劃，預計六年內投資超過7600億盧比（約100億美元）。同年印度半導體任務設立，成為印度統籌半導體行業政策製定和執行的國家單位，同時明確四項具體的扶持計劃：1）在印度設立晶圓廠計劃，2）在印度設立顯示器工廠計劃，3）在印度設立化合物半導體/矽光子學/傳感器工廠和半導體組裝、測試、標記和封裝 （ATMP）/OSAT設施的計劃，4）設計掛鉤激勵（DLI）。

其次從市場上看，根據印度電子與半導體協會(IESA)與Counterpoint聯合編製的《2019-2026年印度半導體市場報告》，印度半導體市場在2021-2026年間的累計消費量將達到3000億美元，有望成為全球第二大半導體消費市場。

最後從人才上看，正如AMD印度地區負責人兼半導體人才建設主蓆Jaya Jagadish所言：人才是行業的基礎，印度在人才供應方面具有獨特的優勢，因為我們每年有超過50萬的工程專業學生畢業。國內某智庫分析師楊羽（化名）也對集微網表示：印度人才儲備充足，平均每年對國內外輸送140多萬名工程師。

上述三大優勢也是印度吸引衆多廠商投資設廠的關鍵所在。

半導體全產業鏈掀起印度投資熱

今年以來從半導體行業上遊的設備到中遊的設計、封測、製造再到下遊的消費電子、汽車電子等應用領域均有廠商官宣赴印度投資設廠計劃，另外3C（電腦、通訊、消費性電子）代工、電池、面板等於也有相關消息傳出。以下是集微網的不完全統計：

未來還需補齊哪些短板？

衆多廠商加大印度投資設廠力度是該國半導體行業曏上發展的征兆，最近的報告表明，印度可能會在2024年底推出第一批國產半導體晶片，印度工信部部長錢德拉塞卡更是放出印度要用十年時間在全球半導體生態系統中成為一個強大、充滿活力、有競爭力的存在。的豪言，但實現這一宏偉目標仍需補足多項短板。

楊羽認為，“印度晶片強國事業主要面臨三大現實障礙。一是晶片製造難度大，且印度半導體發展缺少足夠前期準備，目前印度製造業企業僅能承擔手機、電腦組裝等低端業務。二是投入不足，中國、美國、歐洲等國家/地區對本土半導體產業的投入資金遠超印度；三是印度近年來專注於晶片、太空等尖端領域而忽略經濟重要支柱製造業的發展，這一‘空中閣樓’式的理念不利於印度晶片領域的良性發展。”

除了楊羽提到的三大障礙外，落後的基礎設施建設和低效率的官僚體製，也是製約印度發展半導體的短板。在基礎設施方面，半導體行業尤其晶圓製造環節需要穩定可靠的電力供應、充足的水資源以及強大的交通基礎設施，但這些似乎在印度很難得到保証。以水資源為例，半導體產業被稱為水老虎，耗水量極大，一家半導體工廠平均每天消耗2萬噸水，相當於一個約6萬人口城市的日用水量，印度缺水的現狀成為極大掣肘；另外印度的官僚體製也極為致命，國際大廠仙童半導體、英特爾、AMD都曾因印度政府的低效率被迫中斷建廠計劃。

結語：今年以來，印度憑借密集政策激勵、龐大市場需求以及充足人才儲備吸引了半導體產業鏈上各環節廠商投資設廠，但不能忽略的是印度半導體本身還存在著缺少晶片製造儲備、資金投入不足、基礎設施落後、官僚主義導致效率低下等短板，未來能否一一補足，進而實現芯片強國的目標還需通過時間驗証。





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