輝達、超微 AI 需求旺 穎崴明年續拿大單

半導體測試介面大廠穎崴（6515）持續受惠於垂直探針卡出貨暢旺，帶動業績繳出亮眼表現，業界更傳出，穎崴將可望再度拿下輝達（NVIDIA）B100、超微（AMD）MI400等新一代AI加速器晶片的垂直探針卡大單，使穎崴明年營運將可望再度創下新高。

穎崴今年持續受惠於輝達、超微等大客戶訂單，使垂直探針卡出貨表現暢旺，雖然受到市況影響，使下半年營運表現沒能再度逐月創高，不過觀察8月合併營收仍繳出3.43億元、月成長29.5％的相對高檔，累計今年前八月合併營收為26.32億元，改寫歷史同期次高。

不僅如此，業界傳出，穎崴已經順利卡位進入輝達、超微在明年即將量產的垂直探針卡供應鏈，預期將可望替明年帶來新一波顯著營收成長動能。據了解，輝達、超微明年分別即將進入量產的B100及MI400系列AI加速器晶片，將可望採用台積電3奈米製程，由於製程再度推進，因此穎崴的垂直探針卡需求將有望更加強勁。

另外，小晶片（chiplet）市場需求持續成長，將可望使穎崴系統級測試（SLT）介面解決方案出貨動能逐季攀升。法人預期，穎崴在輝達、超微等大客戶訂單加持下，加上系統級測試（SLT）介面解決方案需求續旺，穎崴明年業績將有機會再度創下新高水準。

穎崴今（2）日股價以上漲將近2％開出，目前漲幅大約在1％上下，股價回升到8月初以來新高價位。三大法人在近一個月買超508張，顯示法人正在逢低布局。

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