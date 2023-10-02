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非關台積…蘋果：i15過熱是軟體漏洞

聯合報／ 編譯盧思綸、記者吳凱中／綜合報導

路透報導，蘋果公司九月卅日證實，iOS 17漏洞及第三方應用程式導致iPhone 15一系列過熱問題，因此將更新iOS 17以解決過熱問題，而且不會降低效能。蘋果出面闢謠，證實新iPhone過熱問題來自軟體漏洞，也等於澄清與台積電奈米製程有關的傳聞。

蘋果指出，即將推出的iOS 17更新版將解決導致過熱的漏洞，但不會降低效能；而過熱問題與高階款i15 Pro和i15 Pro Max的鈦金屬外殼無關。此外，過熱的問題無關資安風險，且不影響手機長期效能。

台積電 資安 奈米

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