分析師：台積營收 後年估達千億美元
國際知名研究機構New Street Research近期提出最新報告，認為投資人不需過度憂心台積電營收和股價短期表現趨弱，建議著眼這家全球晶圓代工龍頭可觀的長期成長機會。
據巴隆周刊報導，New Street Research分析師費拉古（Pierre Ferragu）上月廿九日最新研究報告，重申台積電「買進」投資評級，目標價七百元。該目標價折合目前台積電ＡＤＲ在美股價格約有百分之卅四上漲空間。
費拉古在報告中指出，預期明年台積營收將反彈，二○二五年達一千億美元，「台積電的大客戶全是我們所熟知，將來就看這些客戶如何貢獻台積電的成長」。
台積預計十月十九日舉行法說會，為接下來的美台重量級科技股財報揭開序幕，終端需求遲未見到明顯回溫時，相關概念股能否釋出佳音，強化投資人信心，值得關注。
在先進製程市場獨占鰲頭的台積電七月下修全年財測，預估今年美元營收將年減百分之十。
費拉古預估，今年台積電營收會跌至六百八十億美元，與去年台積電營收七百六十億美元相較，符合財測指引。
費拉古在最新報告中指出，今年台積營收減少是周期性因素導致，但他認為智慧手機和個人電腦將因庫存變少後，開始出現周期性的需求改善，並帶動二○二五年台積電營收可望反彈。數據中心市場的強勁成長也能嘉惠台積電。
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