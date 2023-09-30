納智捷n7傳量產延後 鴻華：時程不變

鴻海旗下鴻華先進昨日表示，關於ＭＯＤＥＬ Ｃ開發進度，目前量產、交付客戶時程不變，後續關於n7車款相關事宜，由客戶端（LUXGEN）依新車上市規畫統一說明。按目前規畫，預計今年第四季進入量產，明年一月起陸續交車。

裕隆城廿八日開幕時，裕隆執行長嚴陳莉蓮特別搭乘納智捷LUXGEN n7電動車試裝車驚喜現身，不過裕隆透露LUXGEN n7仍在進行很多測試，年底量產有一定難度。

裕隆汽車總經理姚振祥解釋，自駕需要較長時間測試，尤其大家都沒有足夠經驗，和安全相關的產品，還是要謹慎一點。他認為，年底前大量交車有相當難度，會先以集團內部實測為主。

根據納智捷公布的LUXGEN n7車系相關說明，為標配ADAS LV2+先進輔助駕駛系統、充電一次就可以從台北開到高雄，LUXGEN n7預購訂單已達二點三萬張，市場皆期盼今年底能量產交車，但姚振祥說，汽車製造關乎消費者生命安全，「謹慎一點比較好啦」。

昨鴻海旗下鴻華先進特別發出書面說明，指出電動車相關開發進度穩定，ＭＯＤＥＬ Ｃ開發進度，目前量產、交付客戶時程不變；LUXGEN n7車款相關，則預計第四季進入量產，明年一月起陸續交車。

鴻海董事長劉揚偉上月曾在法說會上透露，鴻海持續拓展更多車用客戶，包括電動車部分正與超過十個客戶、討論約廿個電動車合作項目，其中兩個項目已投入生產，五個項目有機會簽訂合約。

劉揚偉曾言，鴻海積極與多家傳統汽車廠接洽，這些傳統車廠昔日都自己生產燃油車，要將商業模式轉為代工模式，內部仍有相當大阻力，但這與昔日ＰＣ產業趨勢相同：傳統車廠對委託代工的新商業模式會愈來愈積極，電動車產業會開始走向專業代工。鴻海與納智捷合作的電動車平台ＭＯＤＥＬ Ｃ會在今年第四季量產並逐步交車給客戶，今年還會推出更多參考原型車。

除汽車硬體外，鴻海也著眼電動車軟體研發。劉揚偉說，平台和軟體生態系是鴻海電動車發展很重要的一環，加上鴻海也提供硬體，軟硬整合，更能提供客戶更高價值。

鴻海預計在十月十八日的鴻海科技日上，釋出更多電動車事業最新進展。

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