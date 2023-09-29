AI腳步已站穩？三大代工廠老董「市況看法」大方向同調

AI指標股廣達（2382）、緯穎（6669）、英業達（2356）週五股價回春起漲，收在239.5元、1,495元、49元，漲幅為4.13%、1.7%、0.3%，挹注大盤走勢回溫，終場收在16,353.74點，成交值2,540.02億元，週線也同步翻紅；而廣達董座林百里、英業達董事長葉力誠、緯穎董事長洪麗寗等產業大佬對AI前景給出的看法，大多也都維持看升，也讓外界不禁猜想AI發展的腳步是否已真正站穩。

林百里指出，AI算力需求每三個月就上漲一倍，跟過去兩年翻一倍的半導體摩爾定律不同，可見得AI算力已正式超越摩爾定律，如今全球已正式邁入「新生產力時代」，不僅四大科技巨頭 MAMA（微軟、Alphabet、Meta、亞馬遜）持續朝AI領域衝刺、廝殺，連廣達旗下很多工廠都已經關燈，不是關廠，而是廠內勞動力都換成機器人來做，而檢查也都換成AI檢查，自己看好大方向發展。

葉力誠則指出，台灣資通訊產業非常發達，為了擺脫過去供應鏈只有製造業務，逐漸涉入整合垂直產業，伺服器是雲端主要核心，延伸智慧醫療、智慧製造、智慧交通、智慧城市等領域，未來包括6G、7G都是英業達的重要研發方向。目前伺服器產業展望持平，英業達傾向樂觀，表現可望優於產業平均，與今年初提出看法沒有太大差別。

葉力誠表示，目前英業達持續興建工廠，客戶訂單也持續進來，新事業還在努力，已有一些進展。過去英業達以營收為目標導向，然而對他而言，不可能營收成長但不賺錢。英業達成長較緩慢，是因為偏重提升毛利，以車用電子、人工智慧（AI）伺服器等利基型產品做競爭，台灣資通訊產業已逐漸走向新藍海市場，電子五哥同業在相關領域也有著墨。

洪麗寗則指出，放眼未來雲端產業與 AI 伺服器長期需求仍將成長，公司持續投資深耕資料中心技術，而從產業面來看，她認為AI還有很長的路要走，也還有很多可能性。她提出一個觀測「AI虛實」的時點：當CoWoS先進封裝產能追上可以交貨時，市場自能看清楚AI的真實需求，以及實際的應用有哪些。對此，就大方向來說，AI領域的各位大佬對未來市況的展望，大致上同調。

英業達經營團隊。記者吳康瑋／攝影 緯穎董事長洪麗寗。 圖／聯合報系資料照片 廣達董事長林百里。 記者吳康瑋／攝影

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