台達宣布處分泰達部分股份強化營運 持股降至63.07%

全球電源管理及散熱解決方案領導廠商台達今（29）日宣布，為充實現有業務營運及強化未來拓展營運資金，透過子公司Delta International Holding Limited B.V. （以下簡稱DIH）於集中交易市場處分部分泰國上市公司Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited（以下簡稱泰達或DET）普通股股份，總交易股數89,232,800股，每股交易價格為泰銖94.75元，總交易金額約為泰銖84.5億元（約相當於美金2.3億元），處分股數占泰達已發行流通在外股數0.72%。

台達及其子公司於本次交易前累積持有泰達目前已發行流通在外63.78%股權，本次交易後台達及其子公司對泰達持股將微幅降至63.07%。

泰達為台達未來發展藍圖下極具策略意義的重要子公司與生產基地，重要性持續增加，未來亦將積極擴展業務。台達也將維持其對泰達業務發展的主導權，持續深耕泰國及東南亞市場，發揮集團綜效。

泰達為泰國的電子製造商，於1995年於泰國上市，業務涵蓋交換式電源供應器、電源系統及汽車電子等項目，業務據點橫跨東南亞、印度、歐洲及澳洲，主要生產基地則位於泰國、印度及斯洛伐克。泰達於2019年成為台達旗下子公司。

台達創立於1971年，為全球提供電源管理與散熱解決方案，並在工業自動化、樓宇自動化、通訊電源、資料中心基礎設施、電動車充電、可再生能源、儲能與視訊顯示等多項產品方案領域居重要地位，逐步實現智能製造與智慧城市的發展願景。台達秉持「環保 節能 愛地球」的經營使命，將企業永續與商業模式相結合，運用高效率電力電子核心技術，以因應氣候變遷帶來的環境議題。台達營運據點遍佈全球，在五大洲近200個銷售據點、研發中心和生產基地為客戶提供服務。

台達表示，台達多年來投入事業營運、科技創新與企業永續的成就榮獲多項國際榮耀與肯定。自2011年起，台達連續12年入選道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, 簡稱DJSI) 之「世界指數」 (DJSI World Index) ，亦於2020與2022年CDP (原碳揭露專案) 年度評比榮獲氣候變遷與水安全雙「A」領導評級，並連續6年獲評供應鏈議合領導者。

商品推薦

udn討論區