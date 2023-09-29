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郭台銘：為掩蓋臭蛋 民進黨變成抹殺言論自由的混蛋

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘。擷取自郭台銘臉書
鴻海創辦人郭台銘。擷取自郭台銘臉書

鴻海（2317）創辦人郭台銘今（29）日在臉書貼文表示，為了掩蓋臭蛋，民進黨變成了抹殺言論自由的混蛋！請各位試想一個情境：你從超市買了雞蛋回家，打了顆蛋發現壞掉了，心中想著好險自己跟家人沒吃下肚。為了不讓更多人受害，所以連同包裝上網PO了照片，反映保存期限沒過，雞蛋怎麼變臭了。幾小時內，未經查證之下，你被行政院長認定是假消息散佈者，警方來家裡敲門，請你去做筆錄。

他說，這是兩天前發生的真實事件，恐嚇農業專家「lin bay好油」的元兇還找不到，政府還敢高效率地壓迫民意！試問抱怨蛋壞掉，為什麼警方要上門找人？如果真構成名譽損害，也應該是廠商提起告訴，哪輪的到農業部？就算接二連三出問題的都是本土蛋，讓人民深陷食安問題的政府，更該立即謝罪！

他表示，全台灣都知道，廠商向政府進了大量進口蛋，至今仍流向不明。政府不敢公布，還把責任推給廠商，再開罰數百萬來卸責。對人民的合理懷疑，竟然提告處理，怎不被懷疑是做賊心虛？

他指出，搞砸進口專案、虛擲五億納稅金，欲蓋彌彰還邏輯不通，這叫「蠢」；把雞蛋流向問題全推給廠商，這是「壞」；濫用法律使人民噤聲，連可受公評之事都扣上「假消息」的帽子，則是不能原諒的「惡」。

他強調，民主進步四個字，已經諷刺地成為濫用權力的代名詞，為了推諉卸責，無所不用其極，從側翼到法律，動用一切解決提出問題的人。

郭台銘說，狼心狗行之輩，滾滾當朝。如果你與我一樣憤怒，認為是非不能這樣顛倒，請站出來大聲地怒吼！此事無關政黨，更超越意識形態，直接影響你我的健康，請各位站出來！一同拒絕這個黑心的政府！明年1/13，讓我們一同撥亂反正，下架民進黨！

雞蛋 民進黨 郭台銘 2024總統選舉 2024選舉

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