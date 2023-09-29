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首富林百里親揭發跡起源 自嘲：他們當初都笑我

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）董事長林百里近日難得的談起自身「電子代工王國」發跡起源，他分享，很多人都曾向自己好奇的提問，為什麼當初直接就去做NB，而不先做當年較夯的PC，事實上他從1988年創辦廣達時，就已直接認定自己就是要做「攜帶型」的電腦，雖然當初大家都笑我們，但自己就是看好「便利性」會成為趨勢，因此仍堅持只做攜帶型電腦。

台灣區電機電子工業同業公會近日召開「AI技術與應用展望論壇」，而林百里現身發表演說，近日廣達股價超過鴻海（2317）重回電子股王的寶座，而林百里也因此身價大漲，超越郭台銘成為新首富。提問環節有觀眾好奇發問，他是如何建立起強大的電腦王國？林百里指出，自己過去讀書時，讀書都讀不好，不僅物理不如人、數學不如人，自己只會組裝、只會好好鎖螺絲，因此只好盡全力讓自己成為最強的組裝代表。

林百里指出，其實自己就是一個黑手，只是一個做電腦的人，與那些從頂尖大學出來的人才不一樣，自己過去是讀公立大學，所以之前也都不知道什麼是頂尖，事實上像是國外頂尖的史丹佛大學，因為是私立學校所以擁有很多資金，可以從全球請來非常多的精英來進行研究、教學，當然很厲害，其中前幾名更是翹楚，就跟艾因斯坦一樣聰明。

林百里表示，要發展一個未知的產業，只能提早投入、提早起步來發展，自己不是一開始懂這些，只是願意提早投入去研究，並且剛好遇到近年大風大浪，才剛好搭上這波風潮，他笑稱，能有如此成果，沒有大家想像中這麼神奇，只是因為自己的運氣很好；他也重申，自己始終不太會讀書，也不太會領導公司，但心中仍擁有一個強烈使命感，就是要做個好的電腦工程師，也許就是這股「使命感」再加上「願意提早做準備」，才能一步一步成長、擁有今日的成果。

林百里 廣達 股王 首富

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