台積電 Z 世代員工占比逾10% 首導入AI人資機器人
台積電（2330）今（28）日更新ESG電子報，其中提到公司致力營造多元共融的環境，激發員工熱情並助其成就最棒的自己，隨著Z世代員工占比超過10%，為更深入瞭解Z世代新人心聲並適切回應其需求，民國111年首度推出「WeCare Survey問卷調查」、「AI人資機器人Bonnie」二大系統，讓新人安心發聲、隨時提問。
另外台積電在ESG電子報指出，同年度亦推出「職場新人成功學」實體課程及「職場軟實Z」線上直播講座，分享社會新鮮人初入職場的調適心法及應對進退；透過「問卷關懷」、「AI協作」與「課程學習」三管齊下，協助新人更快融入職場生活。截至民國112年9月，問卷關懷與AI協作二大系統共累計11萬2,194人次，逾2,849位新人完成實體課程、完課率達100%，同時超過5,172人次參與直播講座。
電子報提到，台積電AI人資機器人Bonnie提供24/7隨時解惑新人提出的人資相關問題，並依當月WeCare Survey的填答推播實用參考資訊，即時打氣或鼓勵新人，不僅落實主動關懷，亦透過人機協作減少人力資源同仁作業負擔，提升員工問題回覆效率。
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