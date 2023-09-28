集邦：2024年智慧型手機面板出貨量年減9%

根據集邦科技（TrendForce）今（28）日發布預估指出，2023年智慧型手機面板出貨量預估約18.5億片，年增8.7%，主要受維修市場、二手機熱潮帶動。2024年預期智慧型手機市場將恢復至正常供需循環，相對維修及二手機需求可能變少，預估智慧型手機面板出貨量約18.2億片，年減9%。

從各面板廠出貨來看，LCD需求衰退是部分廠商面臨的共同問題。京東方（BOE）目前已穩居全球智慧型手機面板出貨的龍頭地位，預期2023年的出貨量約5.6億片，受LCD衰退影響，2024年預估約5.2億片，年減7.2%。三星顯示器（SDC）出貨排名第二，受到剛性AMOLED面板市場的萎縮，今年出貨量約3.5億片，在蘋果與自家手機需求的支撐下，2024年出貨量預計持平今年。排名第三的是天馬（Tianma），2023年出貨量約1.75億片，在擴大與各品牌的合作之下，2024年出貨量有機會小幅成長至1.9億片，年增5.2%。

排名第四的是群創（3481）（Innolux），2023年出貨約為1.4億片，LCD市場需求縮小將影響2024年出貨量，預計約1.25億片，年減11.2%。排名第五惠科（HKC）憑藉G8.6世代線的成本優勢，預計2023年出貨1.7億片，2024年估將成長至1.80億片，年增4.2%。TrendForce表示，以前五大廠商來看，2023年僅有SDC的出貨量受到剛性AMOLED面板的需求減弱而衰退，代表韓系剛性AMOLED面板在中系柔性AMOLED面板進入量產後，成本競爭力不足而正逐漸式微。

若以各區域面板廠出貨比重來看，台系面板廠有a-Si LCD的支撐得以維持比重；日系面板廠大幅度快速退出手機市場，導致比重下滑；韓系面板廠仍憑藉柔性AMOLED面板技術與在高階手機的使用下可維持在23~25%；陸系面板廠占整體智慧型手機面板出貨的比重從2022年的54.8%，迅速提升至2023年的63.7%，顯示陸系面板廠在整體智慧型手機供應鏈中持續關鍵角色。 各區域面板廠手機面板出貨變化預測。集邦／提供

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